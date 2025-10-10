قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب واصف: المعروض من الفضة أقل من الطلب ووعي المستثمرين يحرك الأسعار صعوداً
ويتكوف: إسرائيل أكملت المرحلة الأولى من الانسحاب
المشاط: 600 مليون يورو لمصر لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أول رد فعل من ترامب على عدم منحه نوبل للسلام
المدير الفني الجديد.. أول ظهور لـ سوروب في الأهلي.. صور
أول تعليق من البيت الأبيض على عدم فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام
بنعمة النظر والإمعان.. خطيب المسجد الحرام: الله خلق الإنسان وحلاه
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ 1600 طن مساعدات عاجلة إلى غزة
بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر
للمهموم .. دعاء الشعراوي لفك الكرب مكتوب
مصادر: الاحتلال مُصر على موقفه الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي وبعض كبار قادة القسام
الأرصاد تحذر من استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال ملحوظ على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية.. صور

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء
إبراهيم الهواري

انطلقت اليوم، أعمال التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، وسط تنظيم جيد وإقبال من أعضاء الجمعية العمومية للأطباء بالمحافظة بالمقر الانتخابي بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها.
وأعلنت لجنة الإشراف علي الانتخابات أن الاقتراع بدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً يعقبه بعد ذلك عمليات الفرز.


وأضافت اللجنة في بيان لها أن المرشحين علي مقاعد النقابة الفرعية بالقليوبية 13 مرشحًا يتنافسون علي 4 مقاعد وهم: 
5 مرشحين فوق السن كالتالي الأطباء: 
أحمد أنور
أحمد عمر محمد
إسلام السيد
راشد حشاد
رجب هريدي
و8 مرشحين تحت السن كالتالي الأطباء: 
أحمد خليل
أسماء بيان
عماد زيادة
محمد زغاری
محمد سید
مصطفى الورداني
مصطفى خليل سلطان
وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة أطباء القليوبية دعت من لهم حق التصويت من الأطباء إلى المشاركة في الانتخابات.
وأشارت أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتراكات حتى عام 2024، ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات حيث إن التصويت يشمل التجديد النصفي للنقابة العامة ونقابة أطباء القليوبية.


أوضحت اللجنة إن عضو الجمعية العمومية يقوم باختيار مقعدين تحت السن ومقعدين فوق السن لمجلس النقابة الفرعية بالقليوبية، و7 أعضاء ممثلين عن النقابة العامة 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين تحت السن وعضو لمنطقة وسط الدلتا وان الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي كامل.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

برجر

سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية.. صور

المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: الاستغفار والتوبة أرجى القربات وأعظم العبادات لنيل الثواب

المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: احترام التخصص مبدأ عقلي ومقصد شرعي

بالصور

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد