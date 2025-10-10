إقبال ملحوظ على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية.. صور

انطلقت اليوم، أعمال التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، وسط تنظيم جيد وإقبال من أعضاء الجمعية العمومية للأطباء بالمحافظة بالمقر الانتخابي بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها.

وأعلنت لجنة الإشراف علي الانتخابات أن الاقتراع بدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً يعقبه بعد ذلك عمليات الفرز.



وأضافت اللجنة في بيان لها أن المرشحين علي مقاعد النقابة الفرعية بالقليوبية 13 مرشحًا يتنافسون علي 4 مقاعد وهم:

5 مرشحين فوق السن كالتالي الأطباء:

أحمد أنور

أحمد عمر محمد

إسلام السيد

راشد حشاد

رجب هريدي

و8 مرشحين تحت السن كالتالي الأطباء:

أحمد خليل

أسماء بيان

عماد زيادة

محمد زغاری

محمد سید

مصطفى الورداني

مصطفى خليل سلطان

وكانت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة أطباء القليوبية دعت من لهم حق التصويت من الأطباء إلى المشاركة في الانتخابات.

وأشارت أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتراكات حتى عام 2024، ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات حيث إن التصويت يشمل التجديد النصفي للنقابة العامة ونقابة أطباء القليوبية.



أوضحت اللجنة إن عضو الجمعية العمومية يقوم باختيار مقعدين تحت السن ومقعدين فوق السن لمجلس النقابة الفرعية بالقليوبية، و7 أعضاء ممثلين عن النقابة العامة 3 أعضاء فوق السن و3 آخرين تحت السن وعضو لمنطقة وسط الدلتا وان الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي كامل.