خلال مواجهة ويلز.. صمت جماهير إنجلترا يثير غضب توماس توخيل

أبدى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، غضبه من الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب «ويمبلي» خلال مواجهة ويلز “الودية”، أمس الخميس، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة 3-0.

وقال توخيل في تصريحات أبرزتها شبكة “بي بي سي”: "أنا أحب كرة القدم الإنجليزية وأحب المشجعين الإنجليز والدعم الذي يقدمونه، ولكن أعتقد أن الأجواء لم تتناسب مع الأداء على أرض الملعب".

وأضاف: “حظينا بدعم ممتاز في صربيا، ولكن هنا تقدمنا ​​3-0 بعد 20 دقيقة، وفزنا بالكرة تلو الأخرى، وتساءلتُ: لماذا لا يزال سقف الملعب قائمًا؟ هذا كل ما في الأمر، ليس بالأمر الجلل”.

وواصل: “إذا سمعتَ لمدة نصف ساعة، كان الجمهور الويلزي فقط هو من يُشجع، إنه لأمرٌ محزن بعض الشيء، لأنني أعتقد أن الفريق استحقّ هذا الدعم الكبير”.

وختم: “سنبذل قصارى جهدنا لنكون أكثر عدوى، لا مشكلة، أنا متأكد من أننا سنُشجّع الجميع على المشاركة، الأمر متروك لنا، لكنني أمام ويلز لم أكن مُتفائلاً بعض الشيء”.