موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي

يواجه فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي على استاد الدفاع الجوي على لقب كأس السوبر الأفريقي (2025).

تقام مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي مساء السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا، وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.