قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
183 مرشحًا أجروا الفحص الطبي لإنتخابات مجلس النواب في المنيا
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة يفتتح فعاليات رخصة التدريب pro في نسختها الأولى بمصر

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

افتتح المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم فعاليات رخصة التدريب pro والتي ينظمها الاتحاد المصري لأول مرة في تاريخه.

وحرص خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين على الحضور، كما تواجد التونسي بالحسن مالوش المحاضر الدولي من الفيفا.

وتقدم للحصول على الرخصة التدريبية "Pro" التي تُنظم لأول مرة في مصر، مجموعة من رموز ونجوم الكرة المصرية على رأسهم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حلمي طولان عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، حمادة صدقي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، ممدوح المحمدي وأحمد حيدر المحاضران بالاتحادين الإفريقي والمصري، محمد وهبة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للناشئين، وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر "مواليد 2007"، أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، معتمد جمال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، طارق العشري، محمد عودة، عبد الله درويش، طلعت محرم، أحمد حيدر، حازم أبو النور، محمد عثمان ومحمد كيتا المديرون الفنيون للعديد من الأندية المصرية البارزة، عبد الستار صبرى، هيثم شعبان، أسامة عرابي، مجدى عبد العاطى، أحمد فكرى الصغير، أسامة عبد الكريم، حسين عبد اللطيف، أحمد سالم، ياسر رضوان، سامى قمصان، عبد الحميد البسيونى، علاء عبد العال، تامر مصطفى، أيمن السراج، وليد أبو العلا، أحمد فتح الله، ربيع ياسين وكمال عبد الواحد.

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة خلال كلمته في افتتاح الدورة، أن الدورة مجانية لكل المشاركين بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم حيث إن المشاركين من أبناء المنتخبات الوطنية لاعبين ومدربين.

هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم رخصة التدريب pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

ماريا كورينا ماتشادو

جائزة نوبل للسلام 2025.. صور من مسيرة ماريا كورينا ماتشادو

السعال

غير نزلات البرد .. اعرف أسباب السعال الكاملة

الطعمية الهشة

المحلات .. طريقة عمل الطعمية الهشة

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد