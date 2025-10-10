أبو ريدة يفتتح فعاليات رخصة التدريب pro في نسختها الأولى بمصر

افتتح المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم فعاليات رخصة التدريب pro والتي ينظمها الاتحاد المصري لأول مرة في تاريخه.

وحرص خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين على الحضور، كما تواجد التونسي بالحسن مالوش المحاضر الدولي من الفيفا.

وتقدم للحصول على الرخصة التدريبية "Pro" التي تُنظم لأول مرة في مصر، مجموعة من رموز ونجوم الكرة المصرية على رأسهم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حلمي طولان عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، حمادة صدقي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، ممدوح المحمدي وأحمد حيدر المحاضران بالاتحادين الإفريقي والمصري، محمد وهبة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للناشئين، وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر "مواليد 2007"، أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، معتمد جمال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، طارق العشري، محمد عودة، عبد الله درويش، طلعت محرم، أحمد حيدر، حازم أبو النور، محمد عثمان ومحمد كيتا المديرون الفنيون للعديد من الأندية المصرية البارزة، عبد الستار صبرى، هيثم شعبان، أسامة عرابي، مجدى عبد العاطى، أحمد فكرى الصغير، أسامة عبد الكريم، حسين عبد اللطيف، أحمد سالم، ياسر رضوان، سامى قمصان، عبد الحميد البسيونى، علاء عبد العال، تامر مصطفى، أيمن السراج، وليد أبو العلا، أحمد فتح الله، ربيع ياسين وكمال عبد الواحد.

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة خلال كلمته في افتتاح الدورة، أن الدورة مجانية لكل المشاركين بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم حيث إن المشاركين من أبناء المنتخبات الوطنية لاعبين ومدربين.