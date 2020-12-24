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فن

عباس أبو الحسن لـ بيج رامي: نورت بلدك وشرفتنا كلنا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:32 م
عباس ابو الحسن
عباس ابو الحسن
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مصطفى كرم
أشاد الفنان عباس أبو الحسن بـ بيج رامي بعد وصوله لمصر حاملا لقب بطل العالم في كمال الأجسام لفوزه بذهبية مستر أولمبيا لأول مرة في تاريخ كمال الأجسام المصري.  

ونشر عباس أبو الحسن عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة لـ بيج رامي، قائلا: "حمد الله على السلامة بطل العالم وفخر المصريين نورت بلدك وأهلك وناسك وشرقتنا كلنا". 

وانتهت مراسم تكريم بيج رامي والتي أقيمت في أحد فنادق القاهرة، وحضر الحفل كل من د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإسلام قريطم رئيس شركة كارسكود المسئولة عن رعاية البطل. 

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما أثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

حرصت عائلة البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" على استقباله في مطار القاهرة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب بفوزه بذهبية مستر أولمبيا لأول مرة في تاريخ كمال الأجسام المصري.

وأبدى محمد السبيعي شقيق البطل العالمي بيج رامي سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر أوليمبيا، مؤكدًا أن ما تحقق إنجازا كبيرا يضاف إلى الرياضة المصرية. 

وقال السبيعي لـ صدى البلد إنه حرص مع أفراد أسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمي مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الألقاب وأنه تعرض لفترة صعبة بعد إصابته بفيروس كورونا. 


وأشار إلى أن شقيقه البطل المصري يتمتع بالإرادة والإصرار، وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول.
عباس أبو الحسن لـ بيج رامي: نورت بلدك وشرفتنا كلنا
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