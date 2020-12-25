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حوادث

حبس سائق استولى على 1.5 مليون جنيه من صاحب محل مشغولات ذهبية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من صاحب محل مشغولات ذهبية عقب تركها سهوا داخل سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن المتهم.

ونجح رجال أمن القاهرة فى إعادة مبلغ مالى لصاحبه بعد تركه سهوًا داخل سيارة أجرة وضبط قائد السيارة لإستيلائه على المبلغ المالى، وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .

تلقى قسم شرطة الجمالية من صاحب محل مشغولات ذهبية - كائن بدائرة القسم بإستقلاله سيارة أجرة ( تاكسى) من أمام مسكنه لتوصيله لمحل عمله ، وعقب نزوله بدائرة القسم إكتشف تركه سهوًا صندوق من الكرتون بداخله مبلغ مالى قدره مليون و٥٠٠ ألف جنيه داخل السيارة وإنصراف قائدها عقب إستيلائه على المبلغ المالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد بيانات السيارة ومالكها يعمل سائق - مقيم بروض الفرج .

وبإستدعائه وسؤاله قرر بأن السيارة بحيازة أحد الأشخاص - مقيم بذات الدائرة - ويعمل عليها كسائق بإعداد الأكمنة  اللازمة بأماكن تردد الأخير تم ضبطه .

وبمواجهته أقر بعثوره على الصندوق عقب نزول المُبلغ من السيارة ، وعقب إكتشافه إحتوائها على المبلغ المالى المنوه عنه ، قام بالإستيلاء عليه وإخفائه بمسكنه ، وتم بإرشاده ضبط "الصندوق" وبداخله المبلغ المالى المُستولى عليه بمكان إخفائها.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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