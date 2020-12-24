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رياضة

صن داونز يضع شرطا للاستغناء عن سيرينو للأهلي ونجم مونبلييه الفرنسى بديلا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:37 م
سيرينو
سيرينو
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي نادي صن داونز الجنوب إفريقي وضعوا شرطا من أجل الاستغناء عن الأوروجوياني جاستون سيرينو، لصالح النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان على قناة النهار إن مسؤولي النادي الجنوب إفريقي اشترطوا التعاقد مع بديل جيد للاعب من أجل الاستغناء عنه في يناير المقبل، لاسيما في ظل تمسك اللاعب بالانتقال إلي المارد الأحمر من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية. 

وأوضح: "زوجة موسيماني المدير الفني للأهلي والتي تعمل وكيل لاعبين تقود المفاوضات مع الجناح الأورجوياني من أجل انهاء الصفقة".

وأتم: "مسؤولو الأهلي وضعوا الجنوب إفريقي كيجان دوللى نجم فريق مونبيليه الفرنسى، كبديل في حالة فشل التعاقد مع سيرينو، في ظل وجود ترحيب كبير من اللاعب للانتقال إلي نادى القرن، واحقيته للتوقيع لأي ناد في يناير المقبل لانتهاء عقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري".
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