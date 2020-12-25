مليونا وفاة في الأسبوع .. أطباء: فيروس كورونا سيتحور مرة أخرى و سيضرب العالم كله





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن الأطباء في ألمانيا و بريطانيا أكدوا أن الفيروس الجديد المنتشر في بريطانيا أكثر خطورة من الذي انتشر في المرحل الأولى من انتشار المرض، فإن خطورته تكمن في سرعة انتشاره و العدوى الشديدة الذي جعلته أشرس من السابق .





أوضح أحد الأطباء الألمان أن الفيروس المتحور الجديد اكثر عدوى من السابق، فإن معدل الوفيات التي قدرها الأطباء حول العالم في أسبوع كانت تبلغ 200 ألف حالة وفاة ، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الأعداد قد تضاعف لتصل إلى مليوني و نصف حالة وفاة في الأسبوع الواحد .





جدير بالذكر أن الأطباء في بريطانيا أكدوا خطورة الموقف حاليا، و حتى إجراءات الإغلاق لن تغير الموقف كثيرا بل ستظل حالات الوفيات تتضاعف برغم فرض القيود على المواطنين و إلغاء الاحتفالات و التجمعات .

أشار الأطباء أن المؤشرات التي ظهرت في بريطانيا منذ بداية الشهر الجاري غير مطمئنة على الإطلاق و تشير إلى أن أوروبا ستتعرض للعزل من جديد و ستدخل مرحلة جديدة من الوباء و قد تكون أسرع انتشارا من المرة الأولى .