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منوعات

مليونا وفاة في الأسبوع .. أطباء: فيروس كورونا سيتحور مرة أخرى و سيضرب العالم كله

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:54 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أشار الأطباء أن المؤشرات التي ظهرت في بريطانيا منذ بداية الشهر الجاري غير مطمئنة على الإطلاق و تشير إلى أن أوروبا ستتعرض للعزل من جديد و ستدخل مرحلة جديدة من الوباء و قد تكون أسرع انتشارا من المرة الأولى . 

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن الأطباء في ألمانيا و بريطانيا أكدوا أن الفيروس الجديد المنتشر في بريطانيا أكثر خطورة من الذي انتشر في المرحل الأولى من انتشار المرض، فإن خطورته تكمن في سرعة انتشاره و العدوى الشديدة الذي جعلته أشرس من السابق . 

أوضح أحد الأطباء الألمان أن الفيروس المتحور الجديد اكثر عدوى من السابق، فإن معدل الوفيات التي قدرها الأطباء حول العالم في أسبوع كانت تبلغ 200 ألف حالة وفاة ، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الأعداد قد تضاعف لتصل إلى مليوني و نصف حالة وفاة في الأسبوع الواحد . 

جدير بالذكر أن الأطباء في بريطانيا أكدوا خطورة الموقف حاليا، و حتى إجراءات الإغلاق لن تغير الموقف كثيرا بل ستظل حالات الوفيات تتضاعف برغم فرض القيود على المواطنين و إلغاء الاحتفالات و التجمعات .  
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