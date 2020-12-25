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أخبار العالم

نتنياهو: التلقيح وإجراءات الإغلاق ستخلصنا من كورونا خلال أسابيع

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حملة التلقيح وإجراءات الإغلاق المقرر فرضها اعتبارا من 27 ديسمبر ستخلص إسرائيل من فيروس كورونا "بسرعة".

وقال نتنياهو، يوم الخميس، إن "الجمع بين التلقيح وإغلاق قصير وعاجل سيسمح لنا بالتخلص من فيروس كورونا، وستصبح بلادنا على ما يبدو أولى من سيتمكن من تجاوز أزمة كورونا خلال عدة أسابيع".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل تتحول إلى بطل العالم بالتلقيحات، حيث تم تطعيم 65 ألف مواطن أمس، وآمل بأن نصل إلى 100 ألف شخص في اليوم خلال الأسبوع القادم".

وستفرض في إسرائيل اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري ثالث إغلاق خلال هذا العام، وهو سيكون لمدة أسبوعين مع إمكانية التمديد لأسبوعين آخرين. وتتضمن إجراءات الإغلاق قيودا صارمة على التنقل وإغلاق الخدمات والمحلات التجارية.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 6117 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 36 ساعة الأخيرة و34 وفاة منذ صباح الأربعاء، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 389 ألفا و502 شخص وحصيلة الوفيات إلى 3170 حالة.

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