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فن

لبدء التصوير .. مصطفى شعبان وعمرو سعد يسافرن الى لبنان بعد أسبوعين .. تفاصيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:38 ص
مصطفى شعبان وعمرو
مصطفى شعبان وعمرو سعد
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أحمد إبراهيم
قرر فريق عمل مسلسل "عش الدبابير" الذى يقوم ببطولته النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد السفر الى لبنان بعد اسبوعين تقريبا للبدء فى تصوير أولى مشاهد العمل هناك والتي تستمر لمدة أسبوعين تقريبا. 

وانضمت مؤخرا الفنان دلال عبد العزيز الى قائمة النجوم المشاركين في العمل والذى من المقرر ان يتم عرضه فى رمضان المقبل. 

وتشارك أيضا الفنانة رانيا يوسف في بطولة مسلسل "عش الدبابير"  المقرر ان يقوم ببطولته مصطفى شعبان وعمرو سعد ويتم عرضه فى رمضان المقبل. 

وجاء اختيار رانيا يوسف بعد اعتذار الفنانة حنان مطاوع عن المسلسل بسبب انشغالها فى أعمال أخرى. 

المسلسل من بطولة كل من عمرو سعد ومصطفى شعبان ورانيا يوسف وتأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى. 
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