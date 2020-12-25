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رياضة

على رأسهم حمدالله .. عقوبات مالية قاسية على لاعبي ومدرب النصر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات على المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر، لتغيبه عن المؤتمر  الإعلامية بعد نهاية مباراة فريقه أمام الرائد، في بطولة كأس الملك.

وألزمت اللجنة، حمد الله بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، ويعتبر القرار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة (139) من اللائحة.

كما أقرت اللجنة، عقوبة قدرها 20 ألف ريال على زميله سلطان العنام للسبب نفسه، وغرامة على المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بمبلغ 45 ألف ريال

كما بدأ المغربي عبد الرزاق حمد الله  رحلة التعافي من إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها، أمام الباطن، الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية،  أن عبد الرزاق حمد الله بدأ، أمس، الأربعاء برنامجه العلاجي، بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة خلال مواجهة الباطن.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن حمد الله سينفذ برنامج التعافي من الإصابة تحت إشراف الإسباني  هوجو كامريرو المعد البدني للنصر، بالتنسيق مع بازيل روبيرو طبيب الفريق.

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