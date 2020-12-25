على رأسهم حمدالله .. عقوبات مالية قاسية على لاعبي ومدرب النصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات على المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر، لتغيبه عن المؤتمر الإعلامية بعد نهاية مباراة فريقه أمام الرائد، في بطولة كأس الملك.





وألزمت اللجنة، حمد الله بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، ويعتبر القرار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة (139) من اللائحة.



