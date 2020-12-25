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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية . 

ووصلت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس التاجي داخل البلاد إلى مستوى قياسي جديد، اليوم /الجمعة/، على الرغم من فرض أكثر تدابير التباعد الاجتماعية صرامة لاحتواء موجة تفشي الفيروس الشتوية.

ووفقا لوكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 1241 إصابة جديدة، من بينها 1216 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 54 ألفا و770 حالة.
وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أن حصيلة اليوم تمثل ارتفاعا حادا مقارنة بعدد إصابات يوم الخميس الذي سجل 985 إصابة، وفقا لوكالة الصحة العامة.

ويرجع الارتفاع الحاد بشكل رئيسي إلى الإبلاغ عن 288 إصابة جديدة في مركز احتجاز في شرق سول في واحدة من أكبر حالات الإصابة الجماعية بكوريا الجنوبية.

وتمنع كوريا الجنوبية تجمع خمسة أشخاص فأكثر في جميع أنحاء البلاد، وهو أشد تدبير تباعد اجتماعي فرضته البلاد لاحتواء تفشي الفيروس.
وحذرت الحكومة من أن مخالفي قرارات التباعد الاجتماعى قد تفرض عليهم غرامات مالية تصل إلى 3 ملايين وون (2,700 دولار أمريكي).

كما أغلقت البلاد منتجعات التزلج والأماكن الشهيرة لرؤية شروق شمس أول يوم بالعام الجديد، لتحجيم وتيرة تفشي الفيروس خلال موسم الكريسماس وأعياد رأس العام.
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