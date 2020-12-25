بيري محمد تكتب: كأس العالم لكرة اليد على صفيح ساخن

رفعت مصر درجة الاستعداد القصوى لبطولة كأس العالم لكرة اليد للكبار المقامه في مصر يوم ١٣ يناير الي ٣١ من نفس الشهر ٢٠٢١.

ومن ناحيه اخري نجد ان هناك أشاده من قبل لجنة الاتحاد الدولى لكرة اليد التي تفقدت الصالات التي تستضيف منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة داخل مصر ، وتفقدت اللجنة صالات العاصمة الإدارية وبرج العرب و6 أكتوبر بالإضافة إلى صالة استاد القاهره واشادت اشاده كبيره بالمنشآت الرياضية المصرية التي سوف تستضيف البطولة.





وعلي نحو اخر اوضح د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن هناك تنسيق كامل وبشكل دائم مع كافة الجهات العاملة في الصالات من أجل الانتهاء من كافة الأعمال في الموعد المحدد حتي تصبح الصالات جاهزه وبشكل كامل للبطوله وتظهر بشكل مشرف امام العالم





ووجه د. اشرف صبحى،الشكر لدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، على الدعم الذي يقدمه لمصر وذاك بعد الفوز بتنظيم البطولة وكانت كلمات شكره في تعبيرات تدل علي امتنانه الشديد وعبر قائلا : حسن مصطفى قيمة رياضية كبرى ويتواجد على رأس اللعبه .. وأكد صبحى أن الجميع لديه إصرار واضح وتصميم على تقديم أفضل ما لديه في تنظيم البطولة في ظل الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي طالب بتوفير كل متطلبات النجاح في البطولة لاستمرار مصر في التنظيم المشرف أمام العالم أجمع في كافة البطولات الدولية والقارية وكان أخرها بطولتى أمم افريقيا للكبار لكرة القدم وتحت 23 سنة، مشيرا إلى أن مصر مقبلة في العام الجديد على تنظيم 30 بطولة دولية وقارية وهو ما يؤكد ثقة جميع الاتحادات والهيئات الرياضيية الدولية والقارية في قدرة مصر وثقتهم في الدولة المصرية على تنظيم أي حدث .





ومن هنا نجد ان مصر رائده وقادره علي ان توضح للعالم بأكمله انها منبر لاي حدث او اي بطوله عالميه ليس هذا وفقط بل وان تنظمها في ابهي صورها فهي ام الدنيا في كافه المجالات .





كل الدعم لتنظيم بطوله كاس العالم للكبار المقامه في ام الدنيا من ١٣ يناير وحتي ٣١يناير ٢٠٢١، سألين الله عز وجل ان يرفع الوباء ويحفظ مصر وشعبها الذي هدد العالم بأكمله



