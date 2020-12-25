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محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية والصيدليات للتصدي للمخالفين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:57 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مراكز ومدن أحياء المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم وجود أية أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بالتنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وكمال خليفة وكيل المديرية ومفتشي الرقاية التموينية وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد مرعي مدير عام التفتيش الصيدلي وعضوية مفتشي إدارة الصيادلة والطب الوقائي وإدارة العلاج الحر بالمديرية حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات بمدينة أسيوط لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.

وأوضح السكرتير المساعد أنه تم ضبط إحدى الصيدليات داخل مجمع طبي بامتداد شارع 26 يوليو بمنطقة العتبية الزرقاء بحي غرب مدينة أسيوط تدار بدون ترخيص بالمخالفة للمادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة صيدلي وتعديلاته لإدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص ومخالفة القانون رقم 453 لسنة 1954 والقانون رقم 359 لسنة 1956 لإدارة مؤسسة تجارية بدون ترخيص والمادة رقم 3 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 لعدم وجود فواتير للأدوية وتم التحفظ على الأدوية الضبوطة بمخزن مديرية الصحة وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
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