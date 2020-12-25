ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافة البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عدد من الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة، حيث قدم قصر ثقافة الغردقة عرض فني لفرقة الفنون الشعبية، بدأ بأغنية أهلا وسهلا، ثم رقصة الرفحي ورقصة الصيادين "مد الزراع" واختتم العرض بأغنية "هلت ليالي"، كما عقد نادي التكنولوجيا والمعلومات محاضرة بعنوان "تعليم مبادئ برنامج wondows  للمبتدئين" ألقتها شروق محمد حسين لعدد من الرواد، بجانب ذلك أقيمت ورشة فنية للفنون التشكيلية تضمنت تعليم مبادئ الرسم باستخدام ألوان الرصاص والفلوماستر والاسكتشات مع المدربة إيرين رشدي، وذلك بالتعاون مع إدارة الموهوبين بإدارة الغردقة التعليمية

وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للغة العربية نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "لغتنا العربية" ألقتها سهير إبراهيم موضحة أن اللغه العربية هي لغة القرآن وهو الشيء الأهم الذي أبرز مكانتها، حيث حملت دور أفضل وسيلة لنقل أسمى المعاني في هذا الكتاب العظيم، كما أنها حفظت بحفظه عبر الأزمان، ولما فيها من ميزات ذكرتها بعض الدراسات كخلوها من كل العيوب التي يمكن أن تؤدي إلى اندثار اللغات وزوالها عبر الزمن، إلي جانب ذلك أقام البيت أمسية شعرية للشعراء محمد أحمد والحسين حامد ورجب أحمد، بالإضافة إلي فقرة غنائية بعنوان "مصر يابلدى" مع الفنان محمد الرحلاوى.

وأقام بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "لماذا أنزل القرآن باللغة العربية" حاضرها محمد أبو المجد بالمدرسة الإعدادية بنين بالحمراوين، مستهلًا المحاضرة بقوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ" فقد كان من الطبيعي أن يتم نزول القرآن باللغة العربية التي هي لغة النبي محمد (ص) ولغة قومه الذين يعيش معهم فقد كانت قريش أهل فصاحة وبلاغة فنزل القرآن متحديا إياهم أن يأتوا بمثله أو آية من مثله فعجزوا عن ذلك

عقد قصر ثقافة أبو رماد فقد أقام محاضرة بعنوان "عيد النصر" ألقاها صلاح فارس بمدرسة محمد فريد الابتدائية، بأبو رماد موضحا أن مصر تحتفل يوم 23 ديسمبر من كل عام  بذكرى انتصار الشعب المصري والإرادة المصرية على قوات العدوان الثلاثي البريطاني والفرنسي والإسرائيلي عام 1956 ففي هذا اليوم أتم الانجليز والفرنسيون انسحابهم من المدينة الباسلة بورسعيد التي أنزلوا قواتهم بها إبان العدوان الثلاثي على مصر، والذي حل على مصر بعد قرار الرئيس جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ثقافة البحر الأحمر تناقش أهمية الكتاب الورقي وصموده أمام التكنولوجيا

تاريخ بناء السد العالي بثقافة المنوفية

تصميم خريطة مصر وورش وعروض سينما بثقافة المنيا

كيف يحتفل الأزهر باليوم العالمي للغة العربية.. حملة لتصحيح الأخطاء على اللافتات ومبادرات من مجمع البحوث وندوات بكليات الجامعة

السفير البريطاني في اليوم العالمي للغة العربية: "لغة أم كلثوم.. كيف لا أحبها؟"

اليوم العالمي للغة العربية.. الأزهر أنشأ كلية باسمها والعلماء أطلقوا مبادرات لحمايتها

ترشيحاتنا

التعليم: توقف الدراسة قرار سيادي لم يصدر حتى الآن.. والعام الدراسي سيستمر حتى لو المدارس مغلقة

دراسة: 5 منتجات يمكن شراؤها من السوبر ماركت تكافح عدوى كورونا

فضيحة جديدة لـ أردوغان.. تعرية النساء المعتقلات في السجون التركية

لوموند الفرنسية تختار معلول وقفشة ضمن أفضل 5 لاعبين في أفريقيا لعام 2020

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

رئيس البرلمان العربي: خالص التعازي لـ السيسي وشعب مصر في وفاة لاشين إبراهيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام