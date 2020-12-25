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محافظات

كشف وعلاج مجاني لـ 1300 مواطن بقرية السعادنة في بني سويف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية السعادنة مركز بني سويف على مدار يومي الأربعاء والخميس 23 و24 ديسمبر الجاري" مكونة من 9 عيادات فى تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1314 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان - معمل دم  122 - معمل طفيليات 46 - حالات  الأشعة 21-   عدد استصدار 11 قرار نفقة دولة - تحويل عدد  39 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج  - موجات فوق صوتية 36 حالة
إقرار ايضا : 

كما شملت فعاليات القافلة  تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد  117 مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الامراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر  - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف  أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدى محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.
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