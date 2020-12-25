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رياضة

لا تخافو لكن احذروا.. الحضري مع بركات ووائل جمعة ومحمد شوقي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:47 م
عصام الحضري ومحمد
عصام الحضري ومحمد شوقي وبركات ووائل جمعة
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مصطفى كرم
شارك عصام الحضري جمهورة بصورة جديدة له مع الكابتن محمد بركات ووائل جمعة ومحمد شوقي من كواليس برنامجهم الرياضي الجديد مع مي حلمي 

وعلق عصام الحضري على الصورة قائلا " لا تخافوا لكن احذروا". 

وأعلن عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية، تراجعه عن تولي منصب مدرب الحراس في النجم الرياضي الساحلي التونسي، لظروف خاصة متمثلة في مرض والدته.

النجم الساحلي أيضًا أعلن عدم انضمام الحضري للفريق لذات السبب، بعد أن كانا توصلا لاتفاق مبدئي لانضمامه للجهاز الفني للفريق.

ونرصد تباعًا الأسباب الحقيقية لابتعاد الحضري عن تدريب حراس النجم الساحلي.

في الحادي عشر من شهر ديسمبر كنا قد كشفنا في صدى البلد عن سبب تراجع النجم عن تولي عصام الحضري منصب مدرب حراس المرمى فبحسب مصدر بالفريق التونسي، تحفظ البرازيلي جورفان فييرا مدرب النجم الرياضي الساحلي، على التعاقد مع عصام الحضري لتولي منصب مدرب الحراس في الفريق، وهو السبب الرئيسي لعدم إتمام الصفقة.

حاول مسئولو النجم الساحلي إثناء فييرا عن قراره، خاصة بعد أن كانوا قد رحبوا بالفعل بالحضري في الجهاز الفني للفريق، ولكن فييرا أصر على موقفه وأبلغ إدارة النجم على عدم موافقته على انضمام الحضري لجهازه الفني.



أيضًا مشاركة الحضري في تقديم إحدى البرامج على شاشات التليفزيون في الفترة المقبلة، إضافة إلى ضعف راتبه الذي كان قد اتفق عليه مع النجم، جعل الحضري من جانبه يتراجع عن الانضمام للنجم، ليكون الاتفاق ثنائيًا بالتراجع عن تلك الصفقة.

وكان عصام الحضري قد أعلن مؤخرًا عن اعتزاله عالم الساحرة المستديرة بعد مسيرة استمرت قرابة الـ 25 عامًا.
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