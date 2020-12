انفجار ضخم يهز مدينة ناشفيل الأمريكية.. فيديو

هز انفجار ضخم مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".





وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن فرق الطوارئ تتعامل مع انفجار سيارة وسط مدينة ناشفيل، حيث وقع الحادث بينما تحتفل البلاد بعيد الميلاد.





وأفادت التقارير بانفجار سيارة متوقفة في وسط ناشفيل صباح اليوم الجمعة، ما ألحق أضرارا هائلة بالعديد من المباني.





ولم تعلن السلطات في الولاية رسميا وقوع إصابات أو ضحايا جراء الانفجار.





ورصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية ألسنة اللهب والدخان الكثيف يتصاعد من المكان جراء الحريق الذي سببه الانفجار.





ويبين المقطع آثار الدمار الهائل جراء الانفجار، بينما أخلت الشرطة المنطقة المحيطة بموقع الحادث،

