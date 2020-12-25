ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقب إقالته.. مدرب باريس سان جيرمان مرشح لتدريب برشلونة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:28 م
برشلوونة
برشلوونة
Advertisements
مجدي سلامة
فجرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بعد ساعات من إقالة الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان السابق، باقترابه من تدريب برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن باريس سان جيرمان، في بيان رسمي صباح أمس الخميس، عن إقالة توماس توخيل بدون إبداء أي أسباب بشأن قرار فسخ التعاقد من طرفه.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم، أن توماس توخيل، أصبح أحد المدربين المرشحين لتدريب برشلونة خلال الموسم الحالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية، أن الطريق الأكثر سخونة للألماني بعد إقالته من قبل باريس، هو الانتقال لقيادة برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وافادت الشبكة، "في حالة إتمام ذلك سيكون عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة برشلونة التي تجرى في يناير القادم، بالإضافة إلى إقامة مواجهة البارسا وسان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتأتي إقالة توخيل قبل نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان بـ 6 أشهر فقط، والذي كان سينتهي في صيف عام 2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رحيل محمد صلاح وميسي.. 4 مفاجآت مدوية في عالم كرة القدم خلال 2021

تقارير: إقالة توخيل من تدريب باريس سان جيرمان.. وبوتشيتينو الأقرب

بعد إقالة توخيل .. من يتولى تدريب باريس سان جيرمان؟

بعد إقالة توماس توخيل.. بوتشينو يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

الأموال وحدها لا تكفي.. فشل جديد يلحق بمشروع قطر في باريس سان جيرمان

رغم عدم إقالته.. مبابي يودع مدرب باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

خروج قطار ركاب الأقصر- الإسكندرية عن القضبان في مدينة قفط بقنا

قبلات وسباحة.. شيما صابر تقع فى غرام الدولفين بجلسة تصوير جديدة

بورصة الكويت تخسر 433 مليون دينار في أسبوع

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

إيهاب الكومي يطالب بالتحقيق في تصريحات رضا عبد العال حول نادي طنطا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام