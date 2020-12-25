عقب إقالته.. مدرب باريس سان جيرمان مرشح لتدريب برشلونة

وأعلن باريس سان جيرمان، في بيان رسمي صباح أمس الخميس، عن إقالة توماس توخيل بدون إبداء أي أسباب بشأن قرار فسخ التعاقد من طرفه.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم، أن توماس توخيل، أصبح أحد المدربين المرشحين لتدريب برشلونة خلال الموسم الحالي.





وقالت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية، أن الطريق الأكثر سخونة للألماني بعد إقالته من قبل باريس، هو الانتقال لقيادة برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان.





وافادت الشبكة، "في حالة إتمام ذلك سيكون عقب انتهاء انتخابات مجلس إدارة برشلونة التي تجرى في يناير القادم، بالإضافة إلى إقامة مواجهة البارسا وسان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".





وتأتي إقالة توخيل قبل نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان بـ 6 أشهر فقط، والذي كان سينتهي في صيف عام 2021.