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رياضة

بركات يستعيد ذكرياته مع شوقي وجمعة والحضري.. شاهد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:47 م
بركات وشوقي والحضري
بركات وشوقي والحضري وجمعة
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محمد بدران
استعاد محمد بركات نجم النادى الأهلى السابق، ومدير منتخب مصر، ذكرياته مع الجيل الذهبى للقلعة الحمراء، بصورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر ملك الحركات برفقة نجوم جيله السابقين في القلعة الحمراء وائل جمعة وعصام الحضرى ومحمد شوقى.


ويُعد محمد بركات أحد نجوم كرة القدم المصرية فى تاريخها، وحقق العديد من الإنجازات، والألقاب رفقة النادى الأهلى والإسماعيلي ومنتخب مصر.



ودائما يقضى محمد بركات أوقات إجازته مع عائلته وأصدقائه ويحرص على نشر صور تجمعه معهم بصمة دائما، مع غلق خاصية التعليقات على الصور.


ويعد محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/ 2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.


وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.



 


 

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