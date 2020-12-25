ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مرصد الأزهر عن مقتل إمام مسجد بـ ألمانيا: إرهاب بغيض

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:45 م
مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
Advertisements
محمود ضاحي
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف -بأشد العبارات- مقتل أحد أئمة المساجد في ولاية «بادن فورتمبرج» جنوبي ألمانيا، بعد تعرضه لاعتداء، مساء الاثنين الماضي. 

وأكد المرصد أسفه تجاه هذا الحادث الإرهابي البغيض، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المسلمين قد أصبحوا هدفًا للمتطرفين في العديد من المجتمعات الغربية؛ نتيجة التحريض من الجماعات اليمينية والأحزاب المتطرفة، كما يطالب بضرورة البحث عن حلول فاعلة لوقف أعمال العنف على الأصعدة كافة.


نشرت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر فيديو إنشاد ديني يحث على التذكير بالصلاة على النبي في آخر جمعة لعام 2020م، للمنشد الأزهري الشيخ صلاح أحمد أحد أبناء الكلية ومؤسس فريق أعلام المصطفى للإنشاد الديني. 

وردد المنشد كلمات مدح وثناء في النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الإكثار من الصلاة عليه حيث ردد منشدا: صلوا على سيدنا النبي خير الأنام، سيدنا النبي خير الورى مسك الختام، ، اللهم صلي على سيدنا النبي هو محبوبي ومطلبي، صلوا عليه، يارب صلى على حبيبي شمس الهدايا بدر البدور، هذا النبي شفيعنا وبمدحه هل السرور، صلوا عليه، اللهم صلي عليه، ماذا أقول بمدحه،. هام الفؤاد بعشقه، طاب اللسان بذكره والكون تملؤه العيون، صلوا عليه وسلموا.

يذكر أن وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تعمل على إبراز المواهب الفنية واكتشاف النماذج المتميزة وذلك برعاية  الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وإشراف الدكتور حسام شاكر مدير الوحدة ومتابعة الدكاترة جمال أبو جبل ومحمد الشناوي ورامي دويدار ومهند السادات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسائل تهنئة بالمولد النبوي 2020 .. للأحباب والأقارب

البحوث الإسلامية: ميلاد النبي رحمة للعالم أجمع.. والإساءة إليه تطرف وترسيخ للكراهية

مولاي إني ببابك .. فتاة مسيحية تشعل احتفال المولد النبوي في بني سويف

خبير أصوات يكشف عن الفارق بين القارئ والمُنشد.. فيديو

عالم أزهري: العلم أساس عظيم لتفنيد الفكر المتطرف

مرصد الأزهر في 7 أيام.. إصدار التقرير الشهري لمؤشر الإرهاب بـ أفريقيا.. التعليق على حادث الاعتداء على مسلمة بـ كندا

ترشيحاتنا

بسبب مستحقاته المتأخرة.. فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك

تلقى عرضا فرنسيا للاحتراف.. مصطفى محمد يغيب عن مران الزمالك

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق على البحر في أحدث ظهور لها

الجونة يتصدر الدوري الممتاز بالفوز على أسوان 1-0

طريقة علاج الثالول التناسلي من الصيدلية

ظل في غيبوبة 6 أسابيع.. مصاب بـ كورونا يكتشف تغيرًا مفاجئًا بعد إفاقته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد تحصل على مناعة دائمة ضد كورونا في هذه الحالة.. تفاصيل

ظل في غيبوبة 6 أسابيع.. مصاب بـ كورونا يكتشف تغيرًا مفاجئًا بعد إفاقته

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها