مرصد الأزهر عن مقتل إمام مسجد بـ ألمانيا: إرهاب بغيض

وأكد المرصد أسفه تجاه هذا الحادث الإرهابي البغيض، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المسلمين قد أصبحوا هدفًا للمتطرفين في العديد من المجتمعات الغربية؛ نتيجة التحريض من الجماعات اليمينية والأحزاب المتطرفة، كما يطالب بضرورة البحث عن حلول فاعلة لوقف أعمال العنف على الأصعدة كافة.

نشرت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر فيديو إنشاد ديني يحث على التذكير بالصلاة على النبي في آخر جمعة لعام 2020م، للمنشد الأزهري الشيخ صلاح أحمد أحد أبناء الكلية ومؤسس فريق أعلام المصطفى للإنشاد الديني.





وردد المنشد كلمات مدح وثناء في النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الإكثار من الصلاة عليه حيث ردد منشدا: صلوا على سيدنا النبي خير الأنام، سيدنا النبي خير الورى مسك الختام، ، اللهم صلي على سيدنا النبي هو محبوبي ومطلبي، صلوا عليه، يارب صلى على حبيبي شمس الهدايا بدر البدور، هذا النبي شفيعنا وبمدحه هل السرور، صلوا عليه، اللهم صلي عليه، ماذا أقول بمدحه،. هام الفؤاد بعشقه، طاب اللسان بذكره والكون تملؤه العيون، صلوا عليه وسلموا.



