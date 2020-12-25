وزير الأوقاف: مصر بلد الإسلام ومن يزايدون عليها لا يفهمون شيئا.. فيديو

قال الدكترو محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، إن المؤمن يعمر الدنيا ولا يخربها، فديننا هو فن صناعة الحياة لا تخريبها.





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مدينة العلمين، بمحافظة مطروح، أن الله تعالى يقول "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ" منوها ان من يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يمكن أن يخون وطنه لأن خيانة الأوطان هي خيانة للأديان.





وأشار إلى أن المؤمن لا يخون ولا يكذب ولا يرتشي، لأنه يعلم أنه واقف بين يد الله عزوجل في يوم من الأيام، ويعلم أن ما يفعله في الدنيا هو الذي سيحاسبه الله عليه يوم القيامة.





وأكد أن مصر بلد الإيمان والإسلام وستظل ومن يزايدون عليها لا يفهمون معنى الدين أو الوطن.



