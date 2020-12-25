جامعة عين شمس في أسبوع.. تحويل مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين لـ عزل كورونا.. توفير خطوط إنترنت وباقات محمول للطلاب الأكثر احتياجًا بتكلفة 5 ملايين جنيه

جامعة عين شمس في أسبوع

_تشكيل مجلس اتحاد طلابها للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

_انطلاق مسابقة مقومات الجيل الرابع.. وجوائز بـ 120 ألف جنيه





شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها تخصيص مستشفي الشهيد المهندس احمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس كمستشفي عزل تشكيل مجلس اتحاد طلابها للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١





قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، أنه بناء على قرار رئيس الجامعة تقرر تخصيص المستشفى إلى عزل مصابي فيروس كورونا.





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وأضافت هالة سويد لـ صدى البلد، أن المستشفى مخصص لهيئة أعضاء التدريس والطلاب وأسرهم وجميع العاملين بالجامعة، بالإضافة إلى المرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس التي ثبتت إيجابياتهم بكورونا.





وأكدت أن المستشفى مجهز بـ31 سرير رعاية مركزة ومتوسطة، موضحة أن المستشفى يستقبل جميع الحالات الحرجة والمتوسطة، كما يستقبل جميع الأعمار ما عدا الأطفال.









أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة بعين شمس، نتيجة تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام 2020/2021.









وأعلنت الإدارة العامة لراية الشباب بالجامعة أسماء رئيس الاتحاد ونائبه على المستوى الجامعي على النحو التالي:





فاز الطالب محمد عبد الحميد لاين بكلية الحقوق الفرقة الثالثة برئاسة الاتحاد، كما فاز الطالب محمد خالد عثمان بكلية التجارة الفرقة الثاثلة بمقعد نائبا لرئيس الاتحاد.

















وفي ذات السياق التقى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالطلاب الفائزين في انتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الدراسى 2020/2021 للاستماع إلي مقترحاتهم وتقديم التهنئة لهم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.









أكد الدكتور عبد الفتاح أن الجامعة شهدت نقلة نوعية في كل الخدمات المقدمة للطلبة ، حيث تم تطوير المدينة الجامعية باستثمارات كبيرة ، كما أن الجامعة اولت اهتمام كبير بقطاع تكنولوجيا التعليم والتعليم عن بعد ، حيث أصبح نظام إدارة التعلم learning management system متاح في 15 كلية وتم التعاقد مع شركة محترفة لإدارته تلافيا لأي أعطال، موضحا ان الجامعة وفرت خطوط إنترنت وباقات المحمول لـ 7 آلاف طالب وطالبة من الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات بتمويل تجاوز ٥ مليون جنيه.





وأضاف أن النشاطات الفنية والثقافية ايضا شهدت نشاط ملحوظ واشتراك في كافة المسابقات وتحقيق مراكز متقدمة.





وعن الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة أشار إلي أنه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تم توفير بيئة صديقة لهم في 4 كليات بالجامعة، وخلال شهور قليلة سيتم تحقيق ذلك في جميع كليات الجامعة وبذلك ستصبح عين شمس أول جامعة مصرية تقوم بتجهيز المبانى بكل كلياتها لتصبح صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.





كما تحدث عن مسئوليات الاتحاد الحالي، قائلا إنها مسئولية كبيرة، مقدما نصائح للطلاب بضرورة الاستماع إلي رأى الجماعه والتعبير عن إرادتها، والعمل على خلق مجتمع يغلب عليه روح التعاون والتمسك بقيم العمل الجماعى باعتبارهم حلقة الوصل بين الإدارة العليا للجامعة والطلبة الذين يمثلونهم.





وأكد عبد الفتاح سعود أن خريج جامعة عين شمس مميز ومؤهلاته تواكب سوق العمل ولذلك فهو عليه مسئولية مجتمعية وعليه أن يشارك في حل مشكلة الأمية التي يعانى منها المجتمع المصري داعيا الاتحاد الجديد لتبني هذه القضية باعتبارها تكليف وإنجاز عليهم تحقيق نجاح يحسب لهم، لافتا إلي أن كليتى التربية والبنات بجامعة عين شمس حققت نقلة نوعية في إطار محو الأمية مما جعل الجامعة رقم واحد على مستوى الجامعات المصرية في هذا الصدد .





واضاف ان مركز تعليم الكبار بالجامعة يساعد الطلاب في محو الأمية ، موضحا أن الجامعة قامت بتجميع العمال الأميين بها وضمهم للمركز ويمكن للطالب تعليمهم من خلال المركز وسيتم منحه شهادة تؤكد أنه قام بتعليم شخص حيث يشترط علي طلاب السنة النهائية في7 كليات محو أمية شخص واحد علي الاقل.





















وفي سياق اخر ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس تحت قيادة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، مسابقة لإعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع ASU G4 Transformation.









يأتي ذلك في اطار اهتمام الجامعة بتعزيز تنافسية التعليم و البحث العلمي في البلاد، و ايمانا بأن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسى لكل مجالات الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الجامعة بهدف الوصول لتصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع.









تهدف المسابقة التى تحسين جودة الخدمات المقدمة من القطاع و تقليل الوقت و المجهود المبذول و تقليل التعامل الورقي خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة في ضوء تداعيات فيروس كورونا COVID 19.









وتهدف المسابقة الي زيادة معدلات النشر الدولى خصوصا في المجلات و الدوريات ذات معامل تأثير مرتفع و مدرجة في Scoups

‏list joumal، والتسويق لمخرجات البحث العلمى المختلفة بالجامعة وخارجها و إشراك أجيال مختلفة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب فى مجموعات عمل مشتركة.









بالإضافة إلي تشجيع المتميزين والمبدعين مهما كانت تخصصاتهم العلمية على اعداد الخطة التسويقية و التى تشمل موقع الجامعة وجميع منصات التواصل الاجتماعى (تويتر، يوتيوب، فيسبوك....) التابعة للجامعة بالإضافة إلى التسويق للخدمات المقدمة و دعم البحث العلمى بأشكاله المتعددة ككورسات بنك المعرفة المصرى وكورسات مركز التدريب والتطوير وغيرها.









وحول الشروط العامة للمسابقة أن يتضمن المقترح المقدم خطة تسويقية كاملة تشمل موقع الجامعة ، جميع منصات التواصل الاجتماعى (توتير، يوتيوب، فيسبوك....) التابعة للجامعة.









مع تقرير يوضح الفكرة العامة و الخدمات المقترح توفيرها لدعم منظومة البحث العلمى بالجامعة موضحا فيها الأدوات و الطرق المستخدمة وآليات التتفيذ.









ويرفق مع التقارير المقدمة من الفرق المتسابقة Demo videos ,Screen shoots تشرح بوضوح الفكرة العامة للأدوات المستخدمة والمميزات المختلفه لهذه الادوات وكيفية تطبيقها.









ويمكن الاشتراك في المسابقة في الفترة 20/12/2020 حتى 20/1/2021 من خلال الرابط التالي

‏http://competition.asu.edu.eg/









لكل من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة ، الباحثين و المبتكرين ،خريجى جامعة عن شمس و طلبة كليات و معاهد جامعة عين شمس علي أن تتكون الفرق المتقدمة من ٣ - ٥ اشخاص.









وتقدم المسابقة جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي بقيمة 120 ألف جنيه.

50 الف جنيه للمركز الأول

40 الف جنيه للمركز الثانى

30 ألف جنيه للمركز الثالث.