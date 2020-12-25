كاميرات مراقبة تكشف لحظة الهجوم على طفل في محل بالدقهلية..شاهد

كشفت كاميرات المراقبة داخل مقلة "لب وتسالى" بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية لحظة تعدى عدد من الأشخاص على طفل يعمل بمقلة اللب مما اسفر عن اصابته بجرح قطعى بفروة الرأس طولة 10سم .





ورد إخطار يفيد بنشوب مشاجرة وإصابة طفل فيما رصدت كاميرات المراقبة بالمقلة والمحلات المجاورة ، لحظة نشوب المشاجرة، حيث حرر أحمد محمد عبد المعبود ، والد الطفل محضرا اتهم فيه كلا من "محمد ك م ع" و"محمد ع" و" أحمد ا ع" مجتمعين بالتعدى على نجله كريم 14 عاما بالضرب داخل محل عمل ، مستخدمين" سنجة "مما أدى لإصابة نجله بجرح قطعى بفروة الرأس طولة 10سم، تسببت فى نزيف داخلى بالجزء الأمامي كسر وشرخ في الجمجمة من المخ كادت تؤدي إلى وفاته لولا عناية الله.





وبالعرض على النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهمين.



