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أخبار العالم

للحماية من كورونا المتحور .. الصحة السعودية تقدم نصائح

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:12 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أنه لم يتم رصد أي تحورات في فيروس كورونا بالمملكة حتى الآن، لافتا الي أن الدراسات مستمرة في هذا الصدد.

وللوقاية من تحور فيروس كورونا في سلالته الجديدة كشف العبد العالي ان هناك 5 إجراءات علي الجميع أن يتبعها للحماية من تحور فيروس كورونا المستجد. 

وافاد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، بان الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين، تقي من انتقال فيروس كورونا المتحور.

وقال عبر مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي، بموقع "تويتر"، أن فيروس كورونا بكل تحوراته المرصودة عالميًا، لا يستطيع أن ينتقل فيما بيننا، إذا تقيدنا بارتداء الكمامة، وترك المسافة الآمنة، والتجمع المحدود، وتهوية الأماكن بشكل جيد، والمداومة على غسل اليدين.


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