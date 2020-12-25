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وزيرة الهجرة عن أزمة العالقين بالإمارات: لن نسمح بطرد مواطن مصري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:03 م
وزيرة الهجرة، السفيرة
وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم
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حمزة شعيب
تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة شؤون المصريين بالخارج، عن أزمة المصريين العالقين بالخارج.

وقالت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي": "هناك عدد من المصرين في دولة الإمارات كانوا في طريقهم الي دولة الكويت".

وتابعت أن مصر تحترم الدول التي تعلق حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الكويت أعلنت أنها ستفتح أبوابها في أول يناير.

ولفتت إلى أن مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور علي جمعة تساعد في أموال إقامة المصريين العالقين في الامارات، منوهة أن هناك أيضا عدد من رجال الأعمال المقيمين في الامارات تعهدوا بمساعدة المصريين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة لم تترك المصريين لحظة منذ إعلان الكويت تعليق الطيران بسبب تداعيات فيروس كورونا، و"لن نسمح أبدا أن يطرد مصري أو مصرية بسبب عدم قدرتهم على سداد مستحقات الفنادق بدبي".
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