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سارة سلامة: مسلسل إسعاف يونس نال إعجاب الأطفال

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:24 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أعربت الفنانة سارة سلامة، عن سعادتها بردود الأفعال علي مسلسل إسعاف يونس والذي يعرض عبر منصة WATCH iT وتم عرض حلقتين منه حتى الآن، مضيفة: "المسلسل والدور نالا إعجاب الجميع وخصوصا الأطفال" .

ونوهت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، إنها سعيدة بتقديم الكوميدى وخاصة أنه ليس المرة الأولى التي تقدمه، فقد قدمته قبل ذلك في فيلم "كنغر حبنا"، مضيفة: قال لى حينها الفنان رامز جلال الكوميدى حلو معاكى وعندما تحدث معى الفنان محمد أنور عجبنى الدور ووافقت على الفور".

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.
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