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أخبار العالم

إصابة شخصين وأضرار مادية يخلفها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:40 ص
قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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محمود نوفل
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بتعرض طفلة وشاب فلسطينيين للإصابات نتيجة للقصف الصاروخي الذي قام به طيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة الفلسطينية فجر اليوم.

وذكرت الوكالة الفلسطينية إصابة الطفلة والشاب الذي يبلغ من العمر عشرين عاما طفيفة وجاءت نتيجة لتناثر شظايا الصواريخ والزجاج.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقعًا شرق مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بداخله وفي محيطه وانقطاع التيار الكهربائي.

كما ذكرت الوكالة بأنه تم سماع  دوي انفجارات في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية لمدينة غزة، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاحتلال.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي في  غارة جوية بوقت سابق أرضا زراعية جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن أضرارا مادية فادحة لحقت  بمستشفى الدرة للأطفال، ومركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافةً إلى بعض منازل المواطنين، جراء الغارات العنيفة التي استهدفت موقعًا وأرضا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

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