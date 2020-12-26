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أخبار العالم

بعد تفجيرات ناشفيل.. شاهد إطلاق نار في مدينة ميامي الأمريكية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
سمر صالح
وقع حادث إطلاق نار في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، صباح اليوم السبت، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وظهرت الشرطة الأمريكية بشكل مكثف في مقطع فيديو بالقرب من أمريكان إيرلاينز أرينا بمنطقة باييسدي في ميامي.


وفي الوقت الذي سُمعت فيه أصوات إطلاق نار خلال الفيديو ودوي كثيف لسيارات الشرطة، لم تؤكد الشرطة بعد أي حادث محدد.

وفي سياق منفصل كشف عمدة مدينة ناشفيل الأمريكية، جون كوبر، عن تفاصيل جديدة بشأن تفجير الشاحنة الذي شهده وسط المدينة، عصر أمس الجمعة، 

وقال كوبر في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي.إن.إن الأمريكية": ": القنبلة التي انفجرت زرعت في الشاحنة عن عمد، وسيتم تطبيق حظر تجول في الفترة المسائية في ناشفيل لغاية يوم الأحد".

وأضاف: "سنواصل التحقيقات وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفى، ونقوم بالعمل من أجل القبض على منفذي الانفجار".


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