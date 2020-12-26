الـ «بوكسينج داي» يزين مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 12 - 2020

يقام اليوم السبت، 26 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة تشيلسي وآرسنال في ديربي لندن بجولة البوكسينج داي من الدوري الإنجليزي، والهلال والاتحاد الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي في كلاسيكو الدوري السعودي.

يقام اليوم السبت، 26 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة تشيلسي وآرسنال في ديربي لندن بجولة البوكسينج داي من الدوري الإنجليزي، والهلال والاتحاد الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي في كلاسيكو الدوري السعودي.

وتقام جولة البوكسينج داي، يوم 26 ديسمبر من كل عام وتكون إجازة فى إنجلترا، وسميت بهذا الأسم لأنه يوم مخصص يقوم فيه الأغنياء بإعطاء الفقراء هدايا عيد الميلاد داخل صناديق "بوكس" فى هذا اليوم، وتستكمل باقي المباريات غدًا 27 ديسمبر.





وسيحصل معظم لاعبي كرة القدم في أوروبا على قسط من الراحة خلال فترة الأعياد، لكن ذلك لن يحدث قبل مجموعة من المباريات، حيث ترغب السلطات في ضغط المزيد من المباريات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تعد إنجلترا استثناء في تلك الفترة من الموسم.

