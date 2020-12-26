تعرف على أغرب 6 هواتف ذكية في 2020

كان 2020 عامًا مليئًا بالعديد من الأحداث والتي تم من خلالها الإعلان عن الكثير من الهواتف الذكية ، والتي استمرت في الظهور منذ بداية العام إلى نهايته، ولكن ليس جميعها متشابهة، حيث خرجت بعض الشركات الكبرى لتصنيع الهواتف الذكية عن إصداراتها المألوفة، لتقدم إلى جميع المستخدمين حول العالم إصدارات غريبة ومطورة أغرب من المعتاد.





وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، تصدرت العديد من الهواتف الذكية المتطورة الأخبار خلال العام الجاري، من بينها الهواتف القابلة للطي التي ظهرت لأول مرة خلال عام 2019، لذا نستعرض فيما يلي قائمة بأغرب الهواتف التي تم الكشف عنها خلال عام 2020.









1. هاتف OnePlus Concept One:





كان هاتف شركة وان بلس الصينية OnePlus Concept One هو الهاتف الأكثر إثارة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 طوال شهر يناير، حيث يأتي الهاتف مع تقنية متطورة تجعل الكاميرات الخلفية تختفي عن طريق استخدام زجاج يمكن جعله شفافًا أو معتمًا بضغطة زر واحدة، ويمتاز الهاتف المطور بأنه يأتي مع غطاء خلفي جلدي باللون البرتقالي وغرز مستوحاة من شركة صناعة السيارات ماك لارن McLaren، حتى أن ميزة الزجاج المعتم مستوحاة من واقي الشمس في سيارات شركة McLaren.





2. هاتف Motorola Razr:





يعمل هاتف Motorola Razr، مع مفصل يعمل على ثني الشاشة البلاستيكية بطريقة مقصورة على فئة معينة لمنعها من التجعد، وهي تقنية متطورة ابتكرتها شركة موتورولا للحصول على هاتف ذكي يعمل بكامل طاقته ليتحول إلى عامل شكل يبلغ نصف حجم الهواتف النموذجية العادية، حيث تعمل العديد من التطبيقات من خلال الشاشة الخارجية للهاتف، من بينها الكاميرا والرسائل والآلة الحاسبة و Google Keep و Google News و Google Home و YouTube، والتي تعمل بشكل إفتراضي مع إعدادات الهاتف ومع ذلك، يمكنك منح الإذن يدويًا لأي تطبيق يقوم بعمله على الشاشة الخارجية والتي تدعم الآن التنقل بالإيماءات أيضًا، ونظرا لتقنية الهاتف فأن الشركة المصنعة له تطرحه بسعر مرتفع يبلغ حوالي 22,077 جنيها مصريا.









3. هاتف Moto G Stylus:





أطلقت شركة موتورولا هواتف G-series ذات الميزانية الرائعة لسنوات عديدة، ولكن خلال عام 2020، قدمت الشركة الأمريكية هاتفا خارقا يعد الأول من نوعه يضم واحدة من أقدم الميزات في الحوسبة المتنقلة، حيث يتميز هاتف Moto G Stylus، بميزة خاصة به مع مواصفات لائقة وقلم إلكتروني يستجيب بشكل مدهش نظرًا لأنه غير مزود بالطاقة، كما يقدم جميع مواصفات الهواتف الذكية التي تعمل مع استخدام القلم مثل أجهزة سامسونج ولكن بسعر أرخص، والذي يعمل مع تطبيق يسمى Moto Note يتيح للمستخدم استخدام إصبعه كممحاة عند استخدام القلم لرسم شيء ما.









4. هاتف LG Wing 5G:





يعد هاتف LG Wing 5G، واحدا من أغرب الهواتف لعام 2020، بل وأكثرها تطورا حيث يعمل الهاتف الذكي بشاشتين تدور أحداهما بشكل علوى لتكشف عن شاشة أخرى أصغر، إذ تعمل التقنية المطورة بشاشة هاتف إل جي المزودجة على ثاني الشاشة وجعلها قابلة للدوران لتتشكل في النهاية على شكل حرف T، ويبلغ سهر الهاتف ما يعادل حوالى 730 .15 ألف جنيه مصرى.









5. هاتف Galaxy Z Fold 2:





تعتبر شركة سامسونج هي الرائدة في تصنيع الهواتف القابلة للطي، والتي أطلقت العديد من الأصدارات المطوية خلال العاميين الماضيين، ولكن خلال عام 2020 أعلنت عن هاتف مطور يأتي بتحسينات كبيرة عن الطرازات السابقة وهو Galaxy Z Fold 2، والذي يشبه مثل جهاز لوحي صغير في طريقة عمله، ويمتاز الجهاز المطوى الجديد بأن ثلاثة أرباع سطح الهاتف عبارة عن شاشة تعمل باللمس، حيث يأتي الجهاز المطور بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، ويتوفر بسعر يعادل 51 ألف جنيها مصريا.













6. هاتف ZTE Axon 20 5G:





تأتي الملايين من الهواتف الذكية بثقوب في الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية، ولكن شركة ZTE، وجدت حل لتلك المشكلة من خلال هاتفها المطور ZTE Axon 20 5G، والذي يعد أول هاتف في العالم يقدم تقنية كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة للتصوير السيلفي، حيث جاءت شاشة الهاتف كاملة تخلو من أى نوتش أو ثقوب للكاميرا السيلفى، حيث تعتبر هذه التقنية تقنية الجيل الثالث من الكاميرات والتى من المتوقع أن تشاهدها عددا من الهواتف فى 2021 والتي ستقدم مستقبلا هذه التقنية.