ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث مصري: الهواتف الذكية سيتم تصنيعها من مواد صديقة للبيئة مثل الورق

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:02 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور ضياء محمد أبو الفتوح باحث بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، كواليس مشاركته ضمن فريق بحثي أسباني توصل إلى إنتاج الكهرباء من الحرارة الناتجة عن مواد صديقة للبيئة.

وقال أبو الفتوح خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج " مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:"  الورق من الممكن أن يوفر كهرباء طبقًا لهذا البحث، إذ أن مادته الأساسية «السليلوز» عازلة مثل الخشب والكرتون، وأمكن تحويله إلى مادة موصلة للكهرباء حتى تكون صديقة للبيئة.

ونوه إلى أن العالم كان يعتمد على أشبا الموصلات لكي تكون المكون الأساسي للأجهزة الإلكترونية، لكنه أصبح مضطرا إلى البحث عن مواد صديقة للبيئة لكي تكون أهم مكونات الأجهزة الإلكترونية: «استطعنا استغلال إحدى السلالات البكتيرية التي تنتج السليلوز، واستطعنا تحويلها إلى مادة موصلة للكهرباء، لكي تكون صديقة للبيئة».

وتابع: «هناك نماذج من الهواتف المحمولة أصدرتها شركات مثل سامسونج وهواوي وغيرهما لأجهزة عبارة عن شاشة ورقية موجود عليها كل البيانات، وبالتالي فإننا لن نحتاج إلى كل المكونات الداخلية للهواتف الذكية إلا في حيز بسيط، لكن بقية الجهاز سيكون عبارة عن ورقة، والمشكلة الأساسية هو إنتاج هذا النوع من الأجهزة على مستوى واسع».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 أشياء تمكنك من الحصول على أكبر استفادة ممكنة فى هاتفك القديم

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حيلة ذكية لـ تشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 10.. و7 نصائح أساسية لحماية هاتفك من الهاكرز

ميني تنطلق نحو المستقبل بتصميم رائع.. صور

ترشيحاتنا

بأصوات اللاعبين.. مركز صادم لـ محمد صلاح بـ ترتيب أفضل المهاجمين في 2020

أبرز المعلومات عن محمد الشواربي وأحمد عوض عضوي اللجنة الثلاثية بالجبلاية

سعر ومواصفات العملاق الكوري كيا سيلتوس 2021 Kia seltos في السعودية.. صور

أعرض طريق بالشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبطل تشاد بدوري أبطال أفريقيا

فيديو جراف| لأول مرة.. مي حلمي تكشف أسباب انفصالها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكنها أن تنقل كورونا.. أهم النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء العدسات

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون