باحث مصري: الهواتف الذكية سيتم تصنيعها من مواد صديقة للبيئة مثل الورق

كشف الدكتور ضياء محمد أبو الفتوح باحث بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، كواليس مشاركته ضمن فريق بحثي أسباني توصل إلى إنتاج الكهرباء من الحرارة الناتجة عن مواد صديقة للبيئة.





وقال أبو الفتوح خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج " مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:" الورق من الممكن أن يوفر كهرباء طبقًا لهذا البحث، إذ أن مادته الأساسية «السليلوز» عازلة مثل الخشب والكرتون، وأمكن تحويله إلى مادة موصلة للكهرباء حتى تكون صديقة للبيئة.





ونوه إلى أن العالم كان يعتمد على أشبا الموصلات لكي تكون المكون الأساسي للأجهزة الإلكترونية، لكنه أصبح مضطرا إلى البحث عن مواد صديقة للبيئة لكي تكون أهم مكونات الأجهزة الإلكترونية: «استطعنا استغلال إحدى السلالات البكتيرية التي تنتج السليلوز، واستطعنا تحويلها إلى مادة موصلة للكهرباء، لكي تكون صديقة للبيئة».





وتابع: «هناك نماذج من الهواتف المحمولة أصدرتها شركات مثل سامسونج وهواوي وغيرهما لأجهزة عبارة عن شاشة ورقية موجود عليها كل البيانات، وبالتالي فإننا لن نحتاج إلى كل المكونات الداخلية للهواتف الذكية إلا في حيز بسيط، لكن بقية الجهاز سيكون عبارة عن ورقة، والمشكلة الأساسية هو إنتاج هذا النوع من الأجهزة على مستوى واسع».



