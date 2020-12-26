عضو كتلة المستقبل: نتوقع كارثة كبيرة في لبنان حال عدم تشكيل الحكومة بأسرع وقت

أكد النائب عاصم عراجي عضو كتلة المستقبل، أن الوضع العام في لبنان بشكل عام لم يعد يطاق، متوقعا كارثة كبيرة في حال لم تتشكل الحكومة بأسرع وقت.





وفي حديث لـ"الأنباء الإلكترونية"، بصفته رئيس لجنة الصحة النيابية عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قال عضو كتلة المستقبل إنه حتى الآن كل المعلومات والمصادر العالمية تشير إلى أن هذه الطفرة الجديدة لكورونا سريعة الانتشار، بمعنى اذا كان كورونا ينقل العدوى الى شخصين فإن السلالة الجديدة تنقل العدوى الى 5 أشخاص"، مضيفا "ما يمكن قوله انه وباء سريع الانتشار".





وبما يتعلق بوقف الرحلات الى بريطانيا، أشار عراجي الى أنه تحدث مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بهذا الصدد، وكان رأيه إيقاف الرحلات إلى بريطانيا لفترة أسبوع لكن وزير الصحة لا يحق له تبني القرار إنما يصدر توصية بالموضوع، وعندما طُرح الأمر على اللجنة الوزارية رُفض الاقتراح.





وأردف عراجي: "كان من المفترض ايقاف الرحلات الى لندن لمدة أسبوع واحد على الأقل لنرى ماذا سينتج من ارتدادات"، كاشفا ان وزير الصحة كان مع هذا الرأي، مؤكدا أنه وحسن سيعاودان الضغط على اللجنة الوزارية من أجل وقف الرحلات من وإلى لندن".



