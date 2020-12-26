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ديني

الصلابة في مواجهة الجوائح.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الأوقاف

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 1 / 1 / 2021م بعنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.   

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، أن علينا مع العام الجديد أن نتحلى بمزيد من الأمل في الله (عز وجل) والأمل في غد أفضل، وأن نعمل لذلك، وألا نيأس ولا نحبط في مواجهة الجوائح والأزمات، لكن علينا في الوقت نفسه أن نأخذ بأسباب العلم وبالعمل الجاد حتى نعبر بفضل الله (عز وجل) إلى مستقبل أفضل في عالم لا مكان فيه لمن لا يأخذون بأسباب الحياة وبمنتهى الجد، مع اعتمادهم على الله (عز وجل) ولجوئهم إليه، وحسن توكلهم عليه.

وتابعت وزارة الأوقاف "نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".

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