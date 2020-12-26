نحن شعب وأنتم شعب.. الإدارية العليا ترفض طعن أستاذ جامعي إخواني لتحريضه على الفتنة

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من أستاذ جامعي بالمنصورة "إخوان"، على توقيع عقوبة تأديبية عليه؛ لكتابة عبارات سياسية مسيئة للدولة تدعو إلى التفرقة على سبورة المدرج.





أيدت المحكمة، الطعن المقام من (س.ر.م.ع) المنتمى للجماعة المحظورة، وأستاذ الصيانة والحاسب الآلى بالمعهد الفنى الصحى بجيهان بالمنصورة، وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه لأنه كتب على السبورة (نحن شعب وأنتم شعب) بالمداد الأحمر لا يتم مسحه وأجبر الطالبات بالوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته.





صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.





وكانت المحكمة التأديبية – محكمة أول درجة – أوقعت على الطاعن عقوبة خصم نصف شهر من راتبه بعد أن قدمته النيابة الإدارية للمحاكمة ثم صدر الحكم المطعون فيه, ولم تتمكن المحكمة الإدارية العليا من توقيع عقوبة أشد على الطاعن إعمالا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، ولأن النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم حتى تستنهض المحكمة العليا ولايتها في تقدير جزاء أشد يتناسب مع جُرمه الوظيفى.



