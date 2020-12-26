ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نحن شعب وأنتم شعب.. الإدارية العليا ترفض طعن أستاذ جامعي إخواني لتحريضه على الفتنة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من أستاذ جامعي بالمنصورة "إخوان"، على توقيع عقوبة تأديبية عليه؛ لكتابة عبارات سياسية مسيئة للدولة تدعو إلى التفرقة على سبورة المدرج.


أيدت المحكمة، الطعن المقام من (س.ر.م.ع) المنتمى للجماعة المحظورة، وأستاذ الصيانة والحاسب الآلى بالمعهد الفنى الصحى بجيهان بالمنصورة، وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه لأنه كتب على السبورة (نحن شعب وأنتم شعب) بالمداد الأحمر لا يتم مسحه وأجبر الطالبات بالوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته.


صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.


وكانت المحكمة التأديبية – محكمة أول درجة – أوقعت على الطاعن عقوبة خصم نصف شهر من راتبه بعد أن قدمته النيابة الإدارية للمحاكمة ثم صدر الحكم المطعون فيه, ولم تتمكن المحكمة الإدارية العليا من توقيع عقوبة أشد على الطاعن إعمالا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، ولأن النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم حتى تستنهض المحكمة العليا ولايتها في تقدير جزاء أشد يتناسب مع جُرمه الوظيفى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعديات زراعية.. حيثيات الإدارية العليا لمسؤول تقاعس عن تحرير مخالفات بناء

الإدارية العليا تنظر 141 طعنا بانتخابات النواب للمرحلة الثانية

بأمر القضاء.. رفض منح رخصة مطعم باسم موروث متوفى بالفيوم

إلغاء وقف أستاذ جامعي عن العمل بعد خروجه من الحبس

نسب حديثا للرسول زورا.. مجلس الدولة يعاقب مدرسا متطرفا يدعو للقتل

الإدارية العليا تنتفض وتصدر عقوبات تأديبية لمدرس متطرف كذب على الرسول باختلاق حديث يدعو للقتل لتحقيق أهداف سياسية.. المحكمة: الإسلام دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان

ترشيحاتنا

بعد التأكد من إصابتها بـ كورونا.. محمد رشاد يدعو لـ يسرا بالشفاء

بشرى خير.. عقار جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

زرقة الشفاه والوجه.. 5 علامات تكشف السلالة الجديدة لـ كورونا

الخطيب يغادر إلى الإمارات لتسلم جائزة الأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط

إنت فاكرني كاسبها في مسابقة لبان.. قصة سيارة حمادة هلال فى فيلم "الحب كده" | صور

الفريق يعاني من أزمة مالية.. كوتينيو يضع برشلونة في ورطة جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور