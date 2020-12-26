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رياضة

عمرو وردة على أعتاب محطة جديدة في ملاعب اليونان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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محمد السعيد
يستهدف نادي أريس تسالونيكي اليوناني، التعاقد مع اللاعب المصري عمرو وردة، لاعب نادى فولوس، المعار من باوك سالونيك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع "سبورت تايم" اليونان، أن نادي أريس تسالونيكي يستهدف تدعيم هجومه خلال الشتاء المقبل، بالتعاقد مع عمرو وردة.

وأضاف الموقع اليوناني، أن نادي تسالونيكي لديه رغبة كبيرة في إحضار الموهوب المصري.

وانتقل وردة إلى فولوس اليوناني، خلال شهر سبتمبر الماضي، قادما من باوك سالونيك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

محطات عمرو وردة في اليونان منذ خوضه تجربة الاحتراف في أوروبا

1-  بانيتوليكوس:
انضم عمرو وردة إلى نادي بانيتوليكوس في موسم 2015 قادما من النادي الأهلي، واريتدى القميص رقم 74 "عدد شهداء جماهير النادي الأهلي في حادثة بورسعيد".

لعب عمرو وردة بقميص بانيتوليكوس موسمًا ونصف الموسم، شارك خلالها في 45 لقاء، سجل 10 أهداف، وصنع 6 أخرى.

2-  باوك:
انضم عمرو باوك إلى باوك في شتاء 2016 - 2017، وشارك مع الفريق 14 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف.

3- إعارة إلى أتورمويتوس:
في صيف 2017 رحل وردة إلى صفوف أتورميتوس على سبيل الإعارة وشارك معه في 28 مباراة، سجل 11 هدفا وصنع 8 أخرى.

4 - العودة إلى باوك
عاد عمرو إلى باوك مرة أخرى في صيف 2018، ولعب 22 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.

5- إعارة إلى أتروميتوس مجددا:
قام نادي باوك بإعارة وردة إلى أتروميتوس مجددا في شتاء 2018.

خاض وردة 14 مباراة مع أتروميتوس، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

6-  الانضمام إلى لاريسا:
انضم وردة إلى لاريسا في صيف 2019 لمدة موسم على سبيل الإعارة، شارك خلاله بـ 7 أهداف وسجل 6 أخرى، ليعود إلى باوك مجددا الصيف الحالي.

7- إعارة إلى فولوس:
أخيرا، تمت إعارة عمرو وردة إلى صفوف فولوس، الصيف الماضي، ليواصل اللاعب المصري تنقله بين أندية اليونان.

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