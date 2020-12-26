ثقافة الإسكندرية تناقش استراتيجيات تعديل السلوك

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام قصر ثقافة الشاطبي، محاضرة بعنوان "استراتيجيات تعديل السلوك" تحدثت خلالها زينب طه، عن تعريف السلوك وخطوات تعديل سلوك الطفل من خلال اتباع استراتيجيات مختلفة منها الثواب والعقاب، مبدأ التعزيز، الإقصاء والنمذجة أو التعلم بالنموذج، وبمناسبة العام الجديد أقام مرسم الطفل ورشة تصميم لوحات بمناسبة العام الجديد باستخدام الخامات والألوان المختلفة.





وفي مقر القصر، أقام الفرع محاضرة بعنوان "القاهرة عاصمة مصر الإسلامية"، بحضور كل من أحمد يحيى والشيخ محمد الجيزواي، تحدثا خلالها عن الحضارة الإسلامية عبر العصور المختلفة، وما ميزها من معمار وتراث وعادات، كما أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "الصدق من خصال الأخيار" تحدث خلالها الشيخ محمد غازي من المجمع الأزهري بسموحة، عن فضل الصدق ومكانة الصادقين عند الله ورسوله، مشيرا إلى أثر الصدق على المجتمع الأمر الذي يسهم وفي رقيه وتحضره.





نظم فرع الإسكندرية لقاء حوارى بعنوان "الضرائب الخصراء في تفعيل الجباية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة" بإدارة المعمورة الزراعية، بالتعاون مع الإعلام الريفي والإرشاد الزراعي، تحدث خلاله د. ياسر علواني عن مفهوم البيئة والتلوث البيئي وأثره على التنمية وجهود الدولة للحد منه، كما تناول د. علاء فتحي الآثار السلبية الناتجة عن استخدام المبيدات في الزراعة والطرق الصحيحة لتعامل المزارع معها، أدار الحوار د. صافيناز محمود مسئول الإعلام الريفي بالمديرية وحضره عدد من المزارعين.





بينما أقام قصر ثقافة الأنفوشي محاضرة بعنوان "ابنى ابنك قبل ما تبنى له" تحدث خلالها محمد المصرى عن أهمية غرس القيم والمبادئ الطيبة والأخلاق في نفوس الأبناء، وجعل الحب والمودة أساسيين للعلاقات الإنسانية من أجل إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية.