ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بدء توزيعه الأحد المقبل.. وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى إيطاليا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن وصول أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى إيطاليا، وذلك استعدادا للبدء في توزيعه غدا، الأحد.

وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 18040 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 14522 في بيانات أمس الأربعاء.

بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 2009317 حالة.

كما رصدت الوزارة 505 وفيات جديدة جراء المرض، مقارنة مع 553 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70900 متوفى.

وأوضحت أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا يبلغ حاليا 1344785 شخصا، بينما لا يزال 593632 يتلقون العلاج، منهم 24 ألفا في المستشفيات.

وأصبحت إيطاليا ثامن دولة في العالم تتجاوز حصيلتها من إصابات كورونا رسميا حاجز مليوني حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

26 ألفا و800.. إيطاليا تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا منذ تفشي الوباء

لأول مرة منذ مايو.. إيطاليا تسجل أكثر من 300 وفاة بـ كورونا

بريطانيا.. السلطات تطالب رئيس الوزراء بعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

للمرة الأولى.. روسيا تتجاوز 25 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

ضحايا كورونا.. 50 ألف وفاة في إيطاليا بسبب الفيروس القاتل

وضع مأساوي.. مقتل 3 على الأقل في فيضانات بجزيرة سردينيا الإيطالية.. شاهد

ترشيحاتنا

عاش في مصر..وفاة جورج بليك جاسوس الحرب الباردة

بسلاح من القرن الـ19.. دكتور جامعي يقتل طالبة ويقطعها إلى أشلاء | صور

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم سيرينو

رضا عبد العال: لو اتعرض عليا تدريب الزمالك الآن سأرفض

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

سلبية عينة لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي