القوات المسلحة تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2021 / 2022 طبقًا - للآتى :





1 - يتم فتح باب التسجيل بسجل قيد الموردين لدى وزارة الدفاع للشركات المحلية ( المتقدمة لأول مرة - التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 /6/ 2021 ) والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى ( 2021 / 2022 ) من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع ( منظومة إصدار الموافقات الأمنية ) إعتبارًا من 1 /1/ 2021 وذلك من خلال الرابط (https://sapprovals.mod.gov.eg ).

2 - عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات / الأوراق المطلوب إستيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى ( 1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد / هشام بركات - مدينة نصر) .





يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها.







