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أخبار البلد

القوات المسلحة تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:48 م
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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محمد إبراهيم
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2021 / 2022 طبقًا - للآتى :

1 - يتم فتح باب التسجيل بسجل قيد الموردين لدى وزارة الدفاع للشركات المحلية ( المتقدمة لأول مرة - التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 /6/ 2021 ) والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى ( 2021 / 2022 ) من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع ( منظومة إصدار الموافقات الأمنية ) إعتبارًا من 1 /1/ 2021 وذلك من خلال الرابط (https://sapprovals.mod.gov.eg ).
 
2 - عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات / الأوراق المطلوب إستيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى ( 1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجارى - طريق النصر - ميدان الشهيد / هشام بركات - مدينة نصر) .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها.


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