التأمين الصحي والزراعات التعاقدية.. «الفلاحين» تكشف عن مطالبها خلال 2021

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أهم طلبات الفلاحين من الحكومة في نهاية العام الميلادي 2020 الأصعب والذي أنهك كاهل معظم الفلاحين وبداية العام الميلادي 2021 الذي نأمل أن يعوض الفلاحين عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم جراء تداعيات فيروس كورونا وتدني أسعار أغلب المنتجات الزراعية إلي أقل من سعر التكلفة، موضحا أن أهم ما يطلبه الفلاحون هو وضع سياسة تسويقية للمنتجات الزراعية تضع في اعتبارها ضمان هامش ربح مناسب للمنتجات الزراعية.





وأضاف "أبوصدام"، أن الطلبات التي يطلبها الفلاحون طلبات متكررة طلبوها مرارا وتكرارا ولم يتحقق منها شيء بل إن تجاهل الحكومة لطلبات الفلاحين أصبح عادة مستديمة، مشيرا إلى أنه تلاحظ في العام الماضي تجاهل أصوات الفلاحين والاستخفاف بمعاناتهم وطلباتهم في معظم الأحيان، مناشدا تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المنتجات الزراعية وإنشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض الفلاحين عن الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها جراء الكوارث الطبيعية ، والانتهاء من منظومتي الكارت الذكي والري الحقلي و تقتين منظومة الاستيراد والتصدير طبقا لمصلحة المنتجين الزراعيين والصالح العام.





وشدد على أن الفلاحين يطالبون بتمثيل عادل للفلاحين في المجالس النيابية والاستشارية وعند سن أي قوانين أو اتخاذ أي قرارات خاصة بهم وفي المؤتمرات الرسمية والبعثات الدبلوماسية الزراعية، مؤكدا أن صوت الفلاحين اختفى في مجلسي الشيوخ والنواب والإعلام الرسمي للدولة في الآونة الأخيرة، متابعا أن وضع سعر ضمان مجزٍ بات من الضروريات الملحة وخاصة للمحاصيل الأساسية مثل القطن والقمح والأرز والقصب لضمان الاستمرار في زراعة تلك المحاصيل.





وأشار نقيب الفلاحين، إلي ضرورة تشكيل لجان خاصة بمحاصيل الخضراوات المهمة كالبطاطس والطماطم لأنها باتت من الزراعات المهمة والتي تتكلف زراعتها مبالغ مالية كبيرة نتيجة استيراد التقاوي وغياب السياسة السعرية، مطالبًا وزارة الزراعة بالإسراع في ملف انتاج تقاوي مصريه تغطي الاحتياجات المحلية حيث نستورد 98% من تقاوي الخضراوات المحلية، مضيفا أن زراعة النباتات الزيتية يجب أن تحظي باهتمام كبير من وزير الزراعة الجديد لأنها نباتات تستهلك مياه قليلة وتصلح في الزراعة بالاراضي الجديدة وتغطي الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك الكبيره حيث تستورد مصر 99% من احتياجتها من الزيوت.





وتابع أنّ من بين طلبات الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي، إعادة هيكلة وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي، وتغيير التركيبة المحصولية تبعا للاحتياجات المحلية والسوق الدولية الحالية، فضلا عن سرعة الانتهاء من تقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وتسيير الإجراءات لهم، وضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية من تعرضها لنقص المغذيات و التعديات وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها بأي صورة وشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين، بهامش ربح تطبيقا للمادة 29 من الدستور، فضلا عن الإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين وتوفير القروض اللازمه للفلاحين بفوائد بسيطه وعلي اقساط متباعده .





وأضاف: "كما يطالب الفلاحين بمنح الفلاحين المتمميزين جوائز الدوله التقديريه واقامة عيد قومي باسمهم سنويا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كما يطالبون بتحسين البنية الاساسية للقري والنجوع من طرق وصرف صحي وتعليم ورياضة، كما يناشد الفلاحين بتخفيض أسعار استهلاك الكهرباء في المجالات الزراعية أسوة بالمجالات الأخرى، وإلغاء فوائد ديون الفلاحين بالبنك الزراعي المصري ، والإفراج عن الفلامحين والفلاحات ، و تسهيل إجراءات إنشاء مصانع الأعلاف وحظائر المواشي ومزارع الدواجن بالاراضي الزراعيه الصحراوية المستصلحة حديثًا ورفع كافة القيود التي تعوق ذلك.





وطالب ابو صدام، بتخفيض إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارات والقطاعات الحكومية التي تثقل كاهل المزارعين، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يعوض المزارعين في الأزمات الطبيعية، مؤكدا علي ضرورة أن يستظل الفلاحين بمظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل لكل المصريين والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطلع شهر يوليو 2019 تحقيقا لمطلب مهم لطالما نادوا به الفلاحين، مشيرا إلى ان الفلاحين يأملون في أن تحسن منظومة التأمين الصحي الجديده الخدمة الطبية في الريف المصري اسوة بجميع انحاء الجمهورية دون تمييز تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات الطبية لجميع فئات المجتمع مع العلاج لغير القادرين.