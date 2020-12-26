ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده واستمرار حملات الرش والتطهير بمطاي شمال المنيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:48 م
الحملات في الشوارع
الحملات في الشوارع
Advertisements
ايمن رياض
اعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، عن تنفيذ اعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية للمركز، والمصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد، وعلى كافة القطاعات الخدمية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك لمنع انتشار العدوي بفيرس كورونا المستجد.

من جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والمنشات التي يتردد عليها المواطنين، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

اقرأ المزيد 



قال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، انه تم تنفيذ اعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية، كما تم تطهير كافة المصالح الحكومية بنطاق قرية ابوان التابعة للمركز، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ تلك الاعمال، مع المتابعة المستمرة للحالة العامة داخل شوارع المركز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي جنوب المركز، حيث تم خلال الحملة ضبط أحد المقاهي تقدم الشيشة للمواطنين المترددين عليها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،
وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مستمرة في استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري لعام 2020، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، استجابة لمطالب المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

أوضح المحافظ، ان هناك تكليفات من القيادة السياسية ، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في سداد جدية التصالح الـ 25%، مشيرًا ال انه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء الى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري، وهو الحد الأدنى، مضيفًا إلى أنه تم تخفيض سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة لثلاث مرات على التوالي في عدد من المناطق بمراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

دعا المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، ومؤكدًا ان المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يشدد على ارتداء الكمامات للمترددين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح

محافظة المنيا تستقبل 140 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

بشرى سارة.. مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام

محافظ المنيا: استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام

المنيا تستقبل 151 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

إزالة 17 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بديرمواس

ترشيحاتنا

فايزر وأكسفورد كلمة السر.. إعلامية كويتية تحذر من حرب عالمية ومؤامرة للقضاء على ثلثي البشر

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أسعار لاند روفر 2020 - 2021 في مصر

في طريقي للقناة.. أحمد موسى ينفي إصابته بكورونا

قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن تجنيس 21 مصريا بـ جنسيات أجنبية

القبض على انتحاري قبل تفجير نفسه.. إفشال هجوم ليلة رأس السنة بالعراق

Advertisements

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021

تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أسعار لاند روفر 2020 - 2021 في مصر

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها