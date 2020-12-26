لنشر الوعي.. التعليم العالي تبدأ في إرسال رسائل نصية إلى الطلاب والمواطنين

كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي بدأت في إرسال رسائل نصية إلى الطلاب والمواطنين من أجل نشر الوعي وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفيما يخص مستشفيات العزل، أوضح "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مستشفى أو أكثر للعزل داخل كل محافظة، معقبا: محافظة القاهرة تضم القصر العيني الفرنساوي والعبور التخصصي والميداني وعين شمس، ومستشفى بدر ومستشفي السيد أحمد.



