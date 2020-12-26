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لنشر الوعي.. التعليم العالي تبدأ في إرسال رسائل نصية إلى الطلاب والمواطنين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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إسراء صبري
كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي بدأت في إرسال رسائل نصية إلى الطلاب والمواطنين من أجل نشر الوعي وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
 
وفيما يخص مستشفيات العزل، أوضح "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مستشفى أو أكثر للعزل داخل كل محافظة، معقبا: محافظة القاهرة تضم القصر العيني الفرنساوي والعبور التخصصي والميداني وعين شمس، ومستشفى بدر ومستشفي السيد أحمد.

ولفت إلى المستشفيات الجامعية تغطي جميع المحافظات، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يعد اجتماع دوري لمتابعة سير العملية التعليمية وتطور الوضع الصحي.

وأوضح أن الهدف من هذه الشائعات نشر البلبلة وإضعاف ثقة المواطن في حكومته، معقبا: هناك تنظيم ومتابعة من قبل الوزارة وكافة الجامعات من أجل تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل الجامعات.
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