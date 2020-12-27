أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد

وأشارت المهندسة إيرين فايز إلى أن المسرح يتسع لـ 2500 فرد باعتباره أعلى مكان يستوعب هذه السعة بالمنطقة، ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل.





ومن جانبها أوضحت المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأنه تم إنشاء المسرح المكشوف كأحد المكونات الخارجية للمركز الثقافي الافريقي بمساحة اجمالية قدرها 15 ألف متر مربع منها 3500 متر مربع مسطح جسم المسرح والمدرجات ، وإستخدم في بناؤه خامات البيئة الاسوانية من الحجر الرملي في انسجام مع مبني المتحف.وأكملت بأنه تم الانتهاء من أعمال إنارة مختلف جوانب المسرح المكشوف حيث تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية التى تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان ، واعتباره قبلة المؤتمرات والحفلات والمهرجانات الدولية والإقليمية والمحلية .