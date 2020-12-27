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محافظات

أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
متحف النيل الوثائقي
متحف النيل الوثائقي
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شاذلى عبد الفتاح
محافظة أسوان تتجمل يوماً بعد يوم بأيدى وسواعد أبنائها لتصبح بانوراما جمالية تعكس الطابع والطراز التاريخى والحضارى الذى يتماشى مع مكانتها بإعتبارها عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء .

واليوم نلقى الضوء عبر موقع " صدى البلد " على أحد العلامات المضيئة داخل مدينة أسوان أنه المركز الثقافى الأفريقى " متحف النيل الوثائقى سابقاً " والذى يمتلك العديد من المقومات التى تؤهله ليكون نموذجاً مثالياً فى إستقبال الوفود من الزائرين والسائحين والعديد من الشخصيات العامة والوزراء عند قدومهم لأسوان إلى زيارة هذا المركز ليعطى بذلك بصمة ذات طابع أفريقى لمحافظة أسوان .

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وفى هذا الإطار فقد انتهت وزارة الموارد المائية والري من تحويل متحف النيل التابع لها بأسوان إلى المركز الثقافى الإفريقي، بالإضافة إلى بناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الإفريقي بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الموارد المائية والري بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأنه تم إنشاء المسرح المكشوف كأحد المكونات الخارجية للمركز الثقافي الافريقي بمساحة اجمالية قدرها 15 ألف متر مربع منها 3500 متر مربع مسطح جسم المسرح والمدرجات ، وإستخدم في بناؤه خامات البيئة الاسوانية من الحجر الرملي في انسجام مع مبني المتحف.
وأشارت المهندسة إيرين فايز إلى أن المسرح يتسع لـ 2500 فرد باعتباره أعلى مكان يستوعب هذه السعة بالمنطقة، ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل.

وأكملت بأنه تم الانتهاء من أعمال إنارة مختلف جوانب المسرح المكشوف حيث تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية التى تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان ، واعتباره قبلة المؤتمرات والحفلات والمهرجانات الدولية والإقليمية والمحلية .

وكانت بعض سفارات الدول الإفريقية مثل دول السودان ، وجنوب السودان ، وكينيا ، وأوغندا ، والمغرب ، والكاميرون ، وليسوتو ، وموزمبيق ، وأثيوبيا قد قامت  بإهداء المركز ببعض المقتنيات التى تمثل تراثها .

ويحرص كثيرون من مختلف محافظات الجمهورية والدول الإفريقية والعربية على زيارة المتحف بشكل مستمر سواء فى فصل الصيف أو الشتاء ويتوافدون للاستمتاع بهذه التحفة الجمالية.   
أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد
أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد
أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد
أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد
أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد
أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد
أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد
أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد
أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد
أسوان تتجمل .. متحف النيل الوثائقى يتحول لعلامة مضيئة وبانوراما جمالية نحو أفريقيا .. شاهد
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