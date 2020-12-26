ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عاصفة بيلا تضرب بريطانيا وتسبب كوارث ..شاهد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:50 م
عاصفة بيلا
عاصفة بيلا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو رصد لقطات فيضانات تضرب بريطانيا.

وتسببت عاصفة "بيلا" في هطول أمطار غزيرة في بريطانيا، مما أدى إلى غرق المنازل عشية عيد الميلاد، وأعلن مكتب الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستكون غير مستقرة بشكل متزايد حتى 27 ديسمبر مع هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة.

وأصيب أكبر معمل تحاليل في المملكة المتحدة بتفشي فيروس كورونا بعد أن ادعى موظفوه أنه فشل في اتباع إجراءات السلامة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبلغت ثلاثة من الفرق، مختبر Milton Keynes Lighthouse في باكينجهامشير عن حالات Covid-19.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار غزيرة على مدن الغربية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

الثلوج تكسو شمال السعودية.. شاهد.. المملكة تتعرض لموجة قاسية من الطقس السيئ

قتلى جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين.. صور

بعد تفشي السلالة الجديدة.. كارثة في أكبر مختبر لكورونا ببريطانيا

كورونا يضرب أكبر معمل تحاليل بـ بريطانيا

مختص علم وبائيات يكشف الفرق بين أعراض كورونا الحالية والسلالة الجديدة

ترشيحاتنا

حصاد الرياضة .. شوبير يهاجم إدارة مرتضى منصور.. الزمالك ينتظر 10 ملايين دولار فى مصطفى محمد.. وكلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

زرقة الشفاه والوجه.. 5 علامات تكشف السلالة الجديدة لـ كورونا

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور

لو تعافيت من كورونا.. 30 ثانية يوميا تساعدك على استعادة حاسة الشم

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021