عاصفة بيلا تضرب بريطانيا وتسبب كوارث ..شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو رصد لقطات فيضانات تضرب بريطانيا.





وتسببت عاصفة "بيلا" في هطول أمطار غزيرة في بريطانيا، مما أدى إلى غرق المنازل عشية عيد الميلاد، وأ علن مكتب الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستكون غير مستقرة بشكل متزايد حتى 27 ديسمبر مع هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة.





وأصيب أكبر معمل تحاليل في المملكة المتحدة بتفشي فيروس كورونا بعد أن ادعى موظفوه أنه فشل في اتباع إجراءات السلامة.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبلغت ثلاثة من الفرق، مختبر Milton Keynes Lighthouse في باكينجهامشير عن حالات Covid-19.



