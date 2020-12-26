بحضور ساسي.. الغندور يؤازر لاعبي الزمالك في التدريب

حرص خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق على التواجد في تدريب الفريق الأبيض اليوم لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء سموحة المقبل بالدوري وحرص الغندور على التقاط صورة تذكارية مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك وأشرف قاسم المشرف على الكرة بالنادي.





ويستعد الفريق الأبيض للقاء سموحة المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدًا بأحد الفنادق القريبة من ملعب اللقاء.





يُذكر أن الفريق بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.