المشدد 10 سنوات بحق 5 متهمين يتاجرون بالقاصرات فى العمرانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين كونوا جماعة إجرامية للاتجار بالقاصرات في العمرانية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.





كشفت قرار الاحالة قيام المتهمين محسن ج، رئيس مجلس إدارة شركة الجعفر للاستثمارات السياحية وماجد ص ، مضيف بملهى الليل ومسعد ح مدير ملهى الليل ومحمد ج مدير ملهى الليل وفاطمة ع ، ربة منزل بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهن الأطفال المجني عليهن حبيبه وجيه، وشهد وجيه، وهاجر محمد، وغادة إبراهيم، ورناد عزت بأن استغلوا حالة الضعف وحاجة المجني عليهن بقصد استغلالهن جنسيا حال كون المجني عليهن أطفالا لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة.



