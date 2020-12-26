ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المشدد 10 سنوات بحق 5 متهمين يتاجرون بالقاصرات فى العمرانية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:28 م
محاكمة
محاكمة
Advertisements
رامى المهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين كونوا جماعة إجرامية للاتجار بالقاصرات في العمرانية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت قرار  الاحالة  قيام المتهمين محسن  ج، رئيس مجلس إدارة شركة الجعفر للاستثمارات السياحية وماجد ص ، مضيف بملهى الليل ومسعد ح مدير ملهى الليل ومحمد ج مدير ملهى الليل وفاطمة ع ، ربة منزل بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهن الأطفال المجني عليهن حبيبه وجيه، وشهد وجيه، وهاجر محمد، وغادة إبراهيم، ورناد عزت بأن استغلوا حالة الضعف وحاجة المجني عليهن بقصد استغلالهن جنسيا حال كون المجني عليهن أطفالا لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة.

وقد ارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين ومدارة بواسطة المتهم الأول وحال كون المتهمة الخامسة من أصول المجني عليهما الأولى والثانية استغلوا تلك الأطفال في الأعمال المنافية للآداب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث قسم شرطة العرب لـ 14 نوفمبر

تأجيل محاكمة 8 متهمين بإدارتهم جماعة إجرامية لتجارة البشر في منشاة ناصر

تأجيل محاكمة 20 متهما بالاتجار في البشر بالأزبكية

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية الاتجار بالبشر في الأزبكية

تأجيل محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة لتجارة البشر بمنشأة ناصر

ترشيحاتنا

أخبار التعليم: طارق شوقي يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات .. 3 مقترحات لاختبارات أول ترم اليوم

دكتور جامعي: مش هنستشهد من أجل التعليم.. ومحدش عنده استعداد يضحي بولاده

الأعلى للجامعات يحسم مصير الامتحانات.. والتعليم العالي تؤكد إجراءها في موعدها

أنثى ذئب مصري وليست سلعوة.. طبيب بيطري يوضح حقيقة الحيوان المجهول عاقر الأطفال في قنا

محمد إمام يشارك جمهوره بصورة جديدة .. وعلي ربيع يعلق

خاص .. فرانس فوتبول تحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد طبيب الإنسانية .. أبرز 20 تصريحا لـ هاني الناظر في 2020

علاجات منزلية لبرودة القدم في الشتاء .. لا يمكن تخطر ببالك

طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية