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تعليم

مجاش الكلية من 10 أيام| القصة الكاملة للطالب المتوفى بكورونا في هندسة حلوان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:30 م
كورونا
كورونا
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كريم ناصر
اصابت حالة من الهلع طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان بعد وفاة طالب بالفرقة الرابعة بعد اصابته بفيروس كورونا ، واوضحت كلية الهندسة انه سيتم تعقيم المدرجات وجميع المبانى حفاظا على سلامة الطلاب مؤكدة أن الطالب المتوفى لم يحضر للكلية منذ 10 ايام.

وكشف الدكتور احمد الجارحى عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان لـ صدى البلد القصة الكاملة لوفاة الطالب، موضحا ان الطالب بدأ امتحانات الميد تيرم مع فرقته الدراسية وعند شعوره بارتفاع درجة الحرارة و الوعكة الصحية تغيب عن الامتحانات على الفور و لم يحضر للكلية منذ 10 ايام ، وتوفى مصابا بالفيروس فى مستشفى الحميات بالعباسية. 

ونوه الى انه مع ذلك فأن الكلية أصدرت تنبيه على كل الطلاب المخالطين معه فى الامتحانات بالتوجه للإدارة الطبية لتقييم حالاتهم والوقوف على ما اذا ظهرت عليهم أعراض من عدمه وهل هناك حاجة إلى الحجز المنزلى أم بالمستشفى.


وأضاف الدكتور احمد الجارحى   انه تم التنبيه على طلاب كلية الهندسة و جامعة حلوان  بكل كلياتها فى حال ظهور اى اعراض على اى طالب  بسرعة التوجه الى مستشفى الجامعة لمتابعة حالته الصحية   او التواصل على الفور مع الادارة الطبية بالجامعة و الكليات .

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