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فن

أمير كرارة.. باشا مصر في «إسعاف يونس»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:14 م
امير كرارة فى مسلسل
امير كرارة فى مسلسل اسعاف يونس
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محمد نحلة
حلَّ الفنان أمير كرارة ضيف شرف على الحلقة الرابعة من مسلسل "إسعاف يونس" أحدث إنتاجات WATCH iT الأصلية.

ظهر "كرارة" بشخصيته الحقيقية والتقى بمحمد أنور بطل العمل الذي يجسد شخصية الطبيب يونس صاحب تطبيق "إسعاف يونس" وهو يحاول تفادي تبادل إطلاق النيران بين عصابتين وسبق أن ذهب لعلاج رئيس إحداها، لكن نشبت مشادة بينهما تطورت لإطلاق النيران، ويدخل كرارة المكان صدفة ويدور حوار كوميدي بينه وبين محمد أنور الذي يناديه بلقبه في مسلسل "كلبش" وهو "باشا مصر".

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.
 
مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.
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