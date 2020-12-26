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محافظات

سوء الأحوال الجوية يتسبب فى غلق طريق قـفط - القصير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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يوسف رجب


أعلنت محافظة قنا، عن غلق طريق قفط- القصير، بعد تعرض المنطقة لحالة من الطقس المتدهور بداية من صباح اليوم السبت.

 قال اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، أنه بالتنسيق مع إدارة مرور قنا والجهات المختصة تم غلق طريق قـفط - القصير وذلك نظرا لسوء حالة الطقس وسوف يتم استمرار غلق الطريق لحين استقرار الأحوال الجوية حفاظا علي سلامة المواطنين.

و أشار محافظ قنا، إلى أنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

 وأكد محافظ قنا، أن غرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز و الأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

كما كلف الداودى، رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات المعنية بالمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

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