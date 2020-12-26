بسبب مياه الأمطار.. انهيار أجزاء من مدرسة تحت الإنشاء بالمنصورة

انهار جزء من سقف مدرسة تحت الإنشاء بناحية حي شرق المنصورة نتيجة تراكم مياه الأمطار أعلي السقف فترة كبيرة مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة دون إصابات .





ورد اخطارا لمديرية الامن يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط جزء من عقار بمنطقة عزبة عقل دائرة قسم ثان المنصورة.





و بانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية ومسئولو حي شرق المنصورة الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من خمس طوابق ومخصص كمدرسة تابعة لمجمع الإيمان تحت الإنشاء على مساحة " 300 متر تقريبا " وانقسام جزء من سقف الطابق الأخير بمساحة 1.5متر × 10 متر تقريبا دون سقوطه وسقوط القشرة الإسمنية لذات المساحة على كابل كهرباء ضغط منخفض مار أسفل العقار.





ونجم عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة المشار إليها وجارى الإصلاح ولم ينجم عنه ثمة إصابات، وبسؤال المدعو محمد السيد عبد الحميد 56 عاما مراجع عام التنظيم بحي شرق المنصورة، ومقيم منطقة عزبة الشال دائرة قسم ثان المنصورة علل سبب ذلك لتراكم مياه الأمطار بصفة مستمرة على سقف العقار، وجارى إزالة مواطن الخطورة وعرض حالة العقار على لجنة المنشات الآيلة للسقوط.



